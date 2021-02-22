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Petrol fiyatları yeniden yükselişte

Goldman Sachs, ABD'deki soğuk hava dalgasının geçmesiyle beraber ortaya çıkan zayiatı göz önüne alarak petrol fiyatlarının önümüzdeki aylarda varil başına 70 doların üzerine çıkabileceğini söyledi.

22 Şubat 2021 Pazartesi 10:37
Petrol fiyatları yeniden yükselişte
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Brent petrol, piyasaların Teksas’taki soğuk hava dalgasından kaynaklanan düşüşü hesaplamasıyla yeniden yükselişe geçti. Goldman Sachs Group, gelecek aylarda fiyatların 70 dolara ulaşacağını tahmin ediyor.

Vadeli kontratlar New York piyasasında varil başına 63 doların üzerine çıktı. Koronavirüs sonrasında yaşanan hızlı toparlanma çarşamba günü fiyatları son 13 ayın en yüksek seviyesine taşımıştı. Goldman ise artan talebin OPEC+’ın üretimini aşmasıyla rallinin hızlanacağını düşünüyor.

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Petrol üretiminin artırılıp artırılmayacağına dair kararın alınacağı OPEC+ toplantısı gelecek hafta düzenlenecek. Delegelere göre, Suudi Arabistan hala üretimi sabit tutmak isterken Rusya üretim artırımını destekliyor.

Petrol fiyatları, Suudi Arabistan’ın tek taraflı uyguladığı petrol kesintileri sonrasında yüzde 20’den fazla değer kazanmıştı. Brent’in vade farkı ise yapısal olarak yükselişe işaret ediyor.

Nisan vadeli Brent petrol, Londra ICE Futures Europe piyasasında, önceki iki seansta yüzde 2’den fazla değer kaybettikten sonra Singapur saatiyle 12:38’de yüzde 1,3 yükselerek varil başına 63,75 dolar civarına tırmandı.

Mart vadeli Batı Teksas Petrolü, Nymex piyasasında, yüzde 1,2 yükselerek varil başına 59,96 dolardan işlem gördü.

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Anahtar Kelimeler:
Petrol Fiyatları
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