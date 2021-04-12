Petrol fiyatları yatay bir seyir izliyor

Petrol fiyatları, Fed Başkanı Jerome Powell’ın ABD ekonomisinin daha güçlü bir büyümeye doğru ilerlediğine dair yorumlarına rağmen Kovid-19 vakalarını dikkate alarak yatay bir seyir izledi.

Vadeli Kontratlar, New York Piyasasında geçen hafta yüzde 3,5 düşüş kaydettikten sonra varil başına 59 dolar civarından işlem görüyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, CBS’e verdiği bir röportajda, Amerikan ekonomisinin çok daha hızlı büyümeye başlayacağını ve istihdamın hızlanmasını beklediklerini belirterek, ekonominin “dönüm noktasında” olduğunu söyledi.

Görünümün önemli ölçüde iyileştiğine işaret eden Powell, “Şu anda ekonomimiz için asıl risk hastalığın yeniden yayılmasıdır” dedi.

Petrol seneye güçlü başlamasına rağmen, Kovid-19 vakalarındaki artış ve yeni karantina önlemleriyle beraber Mart ayı ortasından bu yana baskı altında.

İran ile ABD arasındaki nükleer anlaşma görüşmeleri de piyasalar için beklenmedik bir senaryo konumunda. Görüşmelerin bu hafta devam etmesi beklenirken, ABD yetkilileri görüşmeleri iyi bir ilk adım fakat anlaşmanın yeniden canlandırılması için yetersiz dedi.

Mayıs vadeli Batı Teksas Petrolü, Nymex piyasasında, cuma günü yüzde 0,5 değer kaybettikten sonra varil başına 59,34 dolar civarında yatay seyrediyor.

Haziran vadeli Brent petrol, Londra ICE Futures Europe piyasasında, bir önceki seansta yüzde 0,4 düşüş kaydettikten sonra 62,97 dolar civarında yatay bir seyir izliyor.