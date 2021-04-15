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Petrol fiyatları yatay bir seyir izliyor

15 Nisan 2021 güncel altın fiyatları..

15 Nisan 2021 Perşembe 12:19
Petrol fiyatları yatay bir seyir izliyor
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Petrol, Çarşamba günü açıklanan stok verisinin talep görünümüne dair iyileşmeye işaret etmesiyle Çarşamba günü neredeyse yüzde 5 yükseldikten sonra Asya işlemlerinde yatay bir seyir izliyor.

Vadeli Kontratlar, New York piyasasında üç günü de yükselişle kapatarak varil başına 63 dolar civarında işlem görüyor. ABD ham petrol stoklarının son iki aydaki en büyük düşüşü kaydetmesiyle birlikte piyasalarda talep görünümüne dair beklentiler de iyileşti.

Petrol seneye güçlü başlamasına rağmen, Kovid-19 vakalarındaki artış ve yeni karantina önlemleriyle beraber Mart ayı ortasından bu yana baskı altında.

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OPEC+ ve ABD Mayıs ayından itibaren fazladan üretime başalyacaklar ve piyasalar ykaında daha fazla arz ile karşı karşıya kalacalar. İran ile ABD arasındaki nükleer anlaşma görüşmeleri de piyasalar için beklenmedik bir senaryo konumunda.

Mayıs vadeli Batı Teksas Petrolü, Nymex piyasasında, çarşamba günü yüzde 4,9 yükseliş kaydettikten sonra perşembe günü varil başına 63,10 dolar civarında bulunuyor.

Haziran vadeli Brent petrol, Londra ICE Futures Europe piyasasında, bir önceki seansta yüzde 4,6 yükseldikten sonra varil başına 66,60 dolardan işlem görüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Petrol Fiyatları
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