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Petrol fiyatları sert yükseldi

Suudi Arabistan'ın petrol tesislerine Yemenli Husiler tarafından saldırı gerçekleştirildiği haberlerinin etkisi ile petrol fiyatları hızlı yükseliş gösterdi.

08 Mart 2021 Pazartesi 13:31
Petrol fiyatları sert yükseldi
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ICE’de Brent petrolünün varil fiyatı corona virüsü salgınının başından bu yana ilk kez 70 dolar/varil seviyesini aştı. Brent petrolünün varil fiyatı 8 Ocak 2020’den bu yana ilk kez 71,38 dolar/varile kadar yükseldi.

NYMEX’de Batı Teksas petrolü de Ekim 2018’den bu yana ilk kez 67,98 dolar/varil seviyesine kadar çıktı. Şu sıralarda 1,45 dolar artışla 67,54 dolar/varil seviyesinde.

Yemenli Husiler, Pazar günü silahlı İHA’lar ve füzeler ile Aramco’nın Ras Tanura petrol ihracat terminaline saldırdılar.
Analistler, kısa vadede petrol fiyatlarında yükseliş yaşanabileceğini, yatırımcıların Suudi Arabistan’ın petrol arzında olası aksaklıklara yönelik bir risk primini fiyatlara yansıtmak isteyeceklerini belirtiyorlar.

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ICE’de Brent petrolü için direnç seviyesi 71,50 dolar/varil olarak gösteriliyor Buranın üzerinde ise 71,80 dolar/varil direnci var.

GOLDMAN SACHS TAHMİNLERİNİ GÜNCELLEDİ

Goldman Sachs, Teksas ve Oklahama eyaletlerini vuran soğuk havanın ABD’nin 2021 ilk çeyrek ham petrol üretimini 0,2 milyon varil/gün negatif etkileyeceğini öngörerek petrol fiyat tahminlerini güncelledi.

Brent petrolünün 2021 yılında ortalama 72,61 dolar/varil, 2022’de 75 dolar/varil olacağını tahmin eden Goldman Sachs, Batı Teksas petrolünde ortalama fiyatın 2021’de 69,75 ve 2022’de 72 dolar/varil olacağını öngördü.

Goldman Sachs, ABD’nin petrol arzının 2021 4’ncü çeyrekte 2020’nin aynı dönemine göre 0,3 milyon varil/gün artacağını tahmin ederken, 2022’de üretimin 2021’e göre 0,9 milyon varil/gün yükselmesini bekliyor

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Anahtar Kelimeler:
Petrol Fiyatları
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