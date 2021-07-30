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Petrol fiyatları sakin seyrediyor

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 74,47 dolardan işlem görüyor.

30 Temmuz 2021 Cuma 11:10
Petrol fiyatları sakin seyrediyor

Dün 76,15 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 75,10 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.31 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,84 azalışla 74,47 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 73,03 dolardan alıcı buldu.

Dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de dün açıklanan verilere göre, ülke ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 6,5 büyüdü. Piyasa beklentileri büyümenin yüzde 8,5 olacağı yönündeydi. İşsizlik maaşı başvuruları ise 24 Temmuz ile biten haftada 400 bine gerilese de beklentilerin üzerinde kaldı.

Beklenenden zayıf gelen veriler, birçok ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarındaki artışın küresel ekonomik toparlanmayı ve petrol talebindeki büyümeyi olumsuz etkileyeceğine yönelik endişeleri artırarak fiyatlar üzerinde baskı oluşturuyor.

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Vaka sayılarındaki artışa rağmen aşı oranlarındaki yükselişin, sert karantina önlemleri, seyahat kısıtlamaları ve yeni bir dalgaya ilişkin endişeleri sınırlayacağı beklentileri ise petrol fiyatlarındaki düşüşü kısıtlıyor.

Ayrıca Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC grubu, 18 Temmuz'da aldığı karar doğrultusunda
petrol üretimini ağustos itibarıyla günlük 400 bin varil artırmaya hazırlanıyor. Uzmanlar, talebin yılın ikinci yarısında yükselişini sürdürmesi nedeniyle grubun söz konusu ek üretimine rağmen piyasada daralmaya yaşanabileceğini ifade ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 74,80 ile 75,24 dolar aralığının direnç, 74,36 ile 73,92 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Petrol Fiyatları
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