Vadeli kontratlar, New York piyasasında önceki iki seansta yüzde 3’ten fazla değer kaybederek haftaya volatil başlangıc yaptı. Özel sektörün desteklediği Amerikan Petrol Enstitüsü’nün (API) verilerine göre, geçen hafta benzin stoklarında düşüş kaydedilirken ham petrol stokları arttı.

Amerikan kaya petrolü üretminin ise gelecek yıl 2019’dan sonraki zirveye ulaşması bekleniyor. ABD’deki rafineriler, geçen ay yaşanan soğuk hava dalgasından sonra yeniden operasyonel hale gelmeye başlıyor.

Petrol fiyatları, Suudi Arabistan ve OPEC+’ın petrol üretimini azaltmaları ve aşı gelişmeleriyle birlikte bu yıl sert bir yükseliş kaydetti.

“Talebin iyileşmesi ve arzın daralması bekleniyor fakat bazıları bu büyük rallinin yükünü omuzlarında hissediyor. Şu an piyasalar karışık bir seyir içerisinde.”

Samsung Emtia Analisti Kim Kwangrae

Nisan vadeli Batı Teksas Petrolü, Nymex piyasasında, Singapur saatiyle 1:28’de yüzde 0,8 düşerek varil başına 63,48 dolara geriledi.

Mayıs vadeli Brent petrol, Londra ICE Futures Europe piyasasında, bir önceki seansta yüzde 1,1 düşüş kaydettiken sonra yüzde 1 düşüşle varil başına 66,87 dolara geldi.