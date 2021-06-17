Petrol fiyatları geriledi

Dün 74,96 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 74,39 dolar seviyesinde tamamladı.
Brent petrolün varili, bugün saat 09.07 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,5 azalışla 74,05 dolardan işlem gördü.Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 71,84 dolardan alıcı buldu.
Fiyatların düşüşünde, ABD Merkez Bankasının (Fed) açıklamaları sonrası yükselen ABD doları etkili oldu.
Fed, beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı.