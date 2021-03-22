Petrol fiyatları geriledi

Cuma günü 62,07 dolara kadar düşen Brent petrolün varil fiyatı, günü 64,53 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.57 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,57 azalışla 64,16 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 61,09 dolardan alıcı buldu.

Brent petrolün varil fiyatı Avrupa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarının yeniden artışa geçmesinden sonra petrol talebinin yakın zamanda toparlanamayacağı endişeleriyle geçen haftaki düşüş eğilimini sürdürdü.

Almanya ve Belçika’nın aralarında bulunduğu bazı Avrupa ülkelerinde tedbirler sıkılaştırılırken, AB liderleri yüz yüze toplantı planlarını iptal etti.

Almanya’da üst üste yüksek vaka sayısı tespit edilmesinin ardından Başbakan Angela Merkel ve eyalet başbakanları bugün Kovid-19 salgınında nasıl bir yol izleneceğini görüşecek. Ülkede ocak ve şubatta hızla düşen haftalık yeni vaka sayıları, şubat sonu ve mart ayında tekrar yükselmeye başlamıştı. Bu artışın, Kovid-19’un mutasyona uğramış ve hızla yayılan türlerinden kaynaklandığı ifade ediliyor.

Merkel ve eyalet başbakanları 4 Mart'ta düzenledikleri toplantıda, haftalık 100 bin kişide görülen yeni vaka sayısının üç gün üst üste 100’ün üzerine çıkması durumunda yeniden 7 Mart öncesinde geçerli olan sert tedbirlere dönüleceği kararını almıştı.

Belçika Sağlık Bakanı Frank Vandenbroucke ise dün yaptığı açıklamada, ülkede kasımdan beri devam eden sokağa çıkma yasağının yeterli olmadığını ve ilave tedbirlerin gerekli olduğunu duyurdu.

Paskalya tatilinden sonra okulların da açılmasıyla bazı tedbirleri gevşetme planlarını hatırlatan Vandenbroucke, “Vaka sayılarındaki bu artışla, bu hedeflere ulaşmamız konusunda endişelerim var. Yine de imkansız değil. Hedeflerimizi sağlamak için ek önlemlere ihtiyaç var." dedi.

Brent petrolde teknik olarak 64,75 ile 65,03 dolar aralığının direnç, 63,94 ile 63,41 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.