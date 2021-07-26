Petrol fiyatları geriledi

COVID-19 varyantlarının yayılmaya devam etmesinin ve Çin'de yaşanan sellerin yılın geri kalanındaki petrol talep artışına yönelik yarattığı endişeler fiyatları aşağı çekiyor.

Brent petrolünün varil fiyatı haftanın ilk iş gününde geçen hafta kapanışa göre yüzde 1’den fazla düşerek 73 doların biraz üzeri seviyesine geriledi.

Batı Teksas petrolü de aynı oranda kayıpla 71 doların biraz üzerinden işlem görüyor.

Analistler, COVID-19'un Delta varyantının hızla yayılmasının, bazı ülkelerde vaka sayılarının rekor seviyelere geri gelmesinin yatırımcıları endişelendirdiğini, Çin'in petrol ithalatında büyümenin beklendiği kadar güçlü olmamasının da fiyatların gerilemesinde etkili olduğunu vurguluyorlar.

Piyasalar bu hafta ABD'de açıklanacak haftalık stok verilerinin yanı sıra Fed toplantısından gelecek açıklamaları da izleyecek.