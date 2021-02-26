Petrol fiyatları genel satışa rağmen aylık kazanca ilerliyor

Petrol fiyatları, yükselen ABD Hazine tahvili faizlerinden dolayı piyasalardaki genel satıştan etkilense de art arda dördüncü ayı da kazançla kapatmaya doğru ilerliyor.

Vadeli kontratlar, düşüşe rağmen New York piyasasında bu ay hala yüzde 20 yukarıda. Üreticiler ise piyasanın durumunu konuşmak için toplanmaya hazırlanıyor. Suudi Arabistan petrol üretimini sabit tutma konusunda ısrarcı olurken Rusya petrol üretimini artırmak istiyor.

10 yıl vadeli ABD Hazine tahvili faizi perşembe günü anlık olarak 10 baz puandan fazla yükselerek yüzde 1,60’ı gördükten sonra cuma günü yüzde 1,49 seviyesinde seyrediyor. ABD tahvil faizleri hafta yüzde 1,34 seviyesinden başladıktan sonra 15 baz puan yükseliş kaydetti.

IHS Markit Enerji Danışmanlığı Başkan Yardımcısı Victor Shum

Talep ivmesinde son 6 ayda yaşanan artış varil fiyatlarını 60-70 dolara taşıyabilir. Küresel petrol üretimi, Suudi Arabistan üretim artırmayı seçmediği sürece yükselen talebi karşılayamayacak.

Nisan vadeli Batı Teksas Petrolü, Nymex piyasasında, Singapur saatiyle 2:49’da yüzde 1,3 düşüş kaydederek varil başına 62,73 dolara geriledi.

Nisan vadeli Brent petrol, Londra ICE Futures Europe piyasasında, yüzde 1,2 düşüş kaydederek varil başına 66,05 dolara geriledi.