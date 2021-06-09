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Petrol fiyatları 9 Haziran 2021 Çarşamba

Dün 72,42 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 72,22 dolar seviyesinde tamamladı.

09 Haziran 2021 Çarşamba 09:26
Petrol fiyatları 9 Haziran 2021 Çarşamba
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Brent petrolün varili, bugün saat 09.02 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,5 artışla 72,57 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 70,44 dolardan alıcı buldu.

Yaz sezonu dolayısıyla akaryakıt talebinin artış göstermesi ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı aşılama çalışmalarının hız kazanmasıyla ekonomilerin toparlanmasına ilişkin beklentiler fiyatlar üzerinde etkisini sürdürüyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) Haziran 2021 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'nda Hindistan başta olmak üzere bazı ülkelerde artan Kovid-19 vaka sayılarına rağmen, küresel petrol talebinin mayısta arza göre yüksek kaldığına işaret ederek, bunun küresel ham petrol stoklarının düşmeye devam etmesine katkıda bulunduğunu belirtti.

ABD'nin ticari ham petrol stoklarında düşüş öngörüsünün ülkede talebin artışa geçtiği algısını güçlendirmesi de fiyatların yükselişini destekledi. Amerikan Petrol Enstitüsü'nün öngörüsüne göre, ABD'nin ticari ham petrol stoklarında geçen hafta bir önceki haftaya göre 2 milyon 108 bin varil düşüş gerçekleşti. Piyasa beklentisi ise stokların 3 milyon 576 bin varil azalacağı yönündeydi.

EIA'nın bugün açıklanacak resmi petrol stok verileri düşüşe işaret ederse petrol fiyatlarının yükselişini sürdürmesi bekleniyor.

Öte yandan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in İran Nükleer Anlaşması'na dönülmesine ilişkin açıklamaları da fiyatlar üzerinde etkili oldu. Blinken, anlaşmaya dönülmesi durumunda bazı yaptırımların kaldırılmasından sonra bile ülkesinin Tahran yönetimine uyguladığı yüzlerce yaptırımın yürürlükte kalacağını söyledi. Yatırımcılar arasında, anlaşmaya varılması halinde İran'a yönelik petrol ambargosunun kalkmasıyla piyasada arz fazlası yaşanacağı endişeleri hakimdi.

Brent petrolde teknik olarak 72,71 ile 72,95 dolar aralığının direnç, 72,47 ile 72,23 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği vurgulanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Petrol Fiyatları
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