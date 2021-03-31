Petrol fiyatları 31.03.2021

Batı Teksas Petrolü, perşembe günü yüzde 1,6 değer kaybettikten sonra yüzde 0,2 yükseldi. Toplantı öncesinde düzenlenen OPEC+ panelinde, grup bu yıl için talep tahminlerini düşürürken salgın döneminde oluşan stok fazlalığının büyükl kısmının gelecek çeyreklerde erimesini bekliyor.

Ekonomik veriler ve tahminler ise petrol talebinde toparlanmaya işaret ediyor. Çin’in imalat göstergesi 51,9’a yükselirken IMF gelecek hafta küresel büyüme için tahminini güncelleyecek.

Petrol, Kovid-19 salgınındaki artışın beklenen talep üzerinde baskı oluşturmasıyla son haftalarda geriledi. IHS Markit’in verilerine göre benzin satışları salgın öncesi seviyelere doğru ilerlerken yükselen dolar emtia fiyatları üzerinde baskı oluşturuyor.

Mayıs vadeli Batı Teksas Petrolü, Nymex piyasasında, yüzde 0,2 yükselişle varil başına 60,68 dolara geldi.

Mayıs vadeli Brent petrol, Londra ICE Futures Europe piyasasında, yüzde 0,1 yükselerek varil başına 64,20 dolara ulaştı.