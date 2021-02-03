Petrol fiyatları 3.02.2021

Petrol, son bir yıldaki en yüksek seviyeye ulaştıktan sonra Asya işlemlerinde kazançlarını sürdürdü..

Vadeli kontratlar, New York piyasasında, önceki iki seansta neredeyse yüzde 5 yükselerek varil başına 55 dolar civarından işlem gördü.

Özel sektörün desteklediği Amerikan Petrol Enstitüsü’nün (API) verilerine göre, ham petrol stokları geçen hafta 4,3 milyon varil azaldı. Çin’deki stoklar da neredeyse son bir yılın en düşüğüne geriledi.

OPEC+’dan yapılan açıklamada, petrol piyasalarındaki arz fazlasını bu yılın ortalarına doğru tamamen pandemi öncesi seviyelere dönebileceği belirtildi. Royal Dutch Shell’in Kuzey Denizi petrolüne olan talebiyle birlikte fiziki piyasaların da güçlendiğine dair işaretler artıyor.

“Gece yaşanan ralli bu hafta finansal piyasalardaki yukarı yönlü ivmenin bir parçası olarak görülebilir. Ralli’nin büyük bir kısmı ise Biden’ın mali teşvik paketinin görece olarak değişmemesine dayalı.”

Mart vadeli Batı Teksas Petrolü, Nymex piyasasında, Singapur saatiyle 11:40’ta yüzde 0,3 yükselerek varil başına 54,94 dolar seviyesine geriledi.

Nisan vadeli Brent petrol, Londra ICE Futures Europe piyasasında, bir önceki seansta yüzde 2 yükseldikten sonra yüzde 0,4 daha yükselerek varil başına 57,66 dolar civarına geldi.