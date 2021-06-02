banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Tek kazanan ENOSİS ruhu
Tek kazanan ENOSİS ruhu
‘’Faili meçhuller’’ cenneti KKTC
‘’Faili meçhuller’’ cenneti KKTC
Statüko bizim en sevdiğimiz mi?
Statüko bizim en sevdiğimiz mi?
Belediye enflasyonu
Belediye enflasyonu
banner376

Petrol Fiyatları – (2.06.2021)

Petrol, salı günü OPEC+ toplantısında üretim artırımına başlanacağı kararından sonra Ekim 2018’den bu yana en yüksek seviyede günü kapatarak çarşamba günü yatay bir seyir izliyor

02 Haziran 2021 Çarşamba 09:44
Petrol Fiyatları – (2.06.2021)
banner337

Vadeli kontratlar New York piyasasında hafif bir yükseliş kaydederken Brent petrol 2019’dan bu yana ilk defa günü 70 doların üzerinde kapattı.

OPEC+ Temmuz için üretimi artırmaya hazırlanırken Suudi Enerji Bakanı Prens Abdülaziz bin Selman, “talepte net toparlanma işaretleri görülüyor” dedi.

İran’ın nükleer anlaşma görüşmelerinin şimdilik ertelendiğine dair sinyaller de piyasaları desteklerken İranlı bir yetkili anlaşmanın Ağustos ayında imzalanmasının beklendiğini söyledi.

banner341
“ABD’de gördüğümüz talep toparlanmasıyla beraber piyasa beklentisi pozitif. Petrol talebi büyük ihtimalle salgın öncesi seviyelerin yüzde 98’ine ulaştı.”
ING Group Emtia Strateji Müdürü Warren Patterson

Petrol piyasaları yukarı yönlü bir yapı içerisinde bulunmaya devam ederken Brent’in vade farkı 41 cent ile yakın vadeli fiyatların uzun vadelilerden daha fazla olduğu bakwardation konumunda.

Temmuz vadeli Batı Teksas Petrolü, Nymex piyasasında yüzde 0,2 yükselişle varil başına 67,86 dolara çıktı.

Ağustos vadeli Brent petrol, Londra ICE Futures Europe piyasasında salı günü yüzde 1,3 yükseldikten sonra 19 cent daha yükselerek varil başına 70,44 dolara ulaştı.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Petrol Fiyatları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Piyasa ve döviz analizi 2 Haziran 2021 Çarşamba
Piyasa ve döviz analizi 2 Haziran 2021 Çarşamba
Altın fiyatları hareketlendi: Gram altında rekora 2 lira kaldı...
Altın fiyatları hareketlendi: Gram altında rekora 2 lira kaldı...
Küresel piyasalar karışık bir seyir izliyor
Küresel piyasalar karışık bir seyir izliyor
Döviz kurları
Döviz kurları
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Doların bu sene dostu olmayacak, seneye ise hesaplaşma vakti...
Doların bu sene dostu olmayacak, seneye ise hesaplaşma vakti...
Altın fiyatları yükselişini sürdürüyor
Altın fiyatları yükselişini sürdürüyor
Petrol Fiyatları – (1.06.2021)
Petrol Fiyatları – (1.06.2021)
Küresel piyasalar imalat sanayi verilerine odaklandı
Küresel piyasalar imalat sanayi verilerine odaklandı
Döviz kurları
Döviz kurları

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim