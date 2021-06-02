Petrol Fiyatları – (2.06.2021)

Vadeli kontratlar New York piyasasında hafif bir yükseliş kaydederken Brent petrol 2019’dan bu yana ilk defa günü 70 doların üzerinde kapattı.

OPEC+ Temmuz için üretimi artırmaya hazırlanırken Suudi Enerji Bakanı Prens Abdülaziz bin Selman, “talepte net toparlanma işaretleri görülüyor” dedi.

İran’ın nükleer anlaşma görüşmelerinin şimdilik ertelendiğine dair sinyaller de piyasaları desteklerken İranlı bir yetkili anlaşmanın Ağustos ayında imzalanmasının beklendiğini söyledi.

“ABD’de gördüğümüz talep toparlanmasıyla beraber piyasa beklentisi pozitif. Petrol talebi büyük ihtimalle salgın öncesi seviyelerin yüzde 98’ine ulaştı.”

ING Group Emtia Strateji Müdürü Warren Patterson

Petrol piyasaları yukarı yönlü bir yapı içerisinde bulunmaya devam ederken Brent’in vade farkı 41 cent ile yakın vadeli fiyatların uzun vadelilerden daha fazla olduğu bakwardation konumunda.

Temmuz vadeli Batı Teksas Petrolü, Nymex piyasasında yüzde 0,2 yükselişle varil başına 67,86 dolara çıktı.

Ağustos vadeli Brent petrol, Londra ICE Futures Europe piyasasında salı günü yüzde 1,3 yükseldikten sonra 19 cent daha yükselerek varil başına 70,44 dolara ulaştı.