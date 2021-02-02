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Petrol fiyatları 2 Şubat 2021 Salı

Petrol piyasalarında talep görünümüne ilişkin beklentiler ABD’de azalan vaka ve can kaybı sayılarıyla iyileşti..

02 Şubat 2021 Salı 09:10
Petrol fiyatları 2 Şubat 2021 Salı
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Petrol, gerileyen dolardan bulduğu destek ve talep görünümüne dair iyimserlikle beraber varil başına 54 doları geçti.

Vadeli kontratlar, New York piyasasında pazartesi günü yüzde 2,6 yükseldikten sonra neredeyse bir yılın en yükseğinde kapattı.

Suudi Aramco, yaptığı açıklamada bu yılın sonlarına doğru talebin pandemi öncesi seviyelere dönebileceğini belirtti. Zayıflayan dolar ise dolar cinsinden emtianın fiyatlarını daha cazip hale getirdi.

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Ham petrol vadelileri eğrisi ise giderek güçleniyor. Brent petrolün vadeli fiyatı ile şu anki fiyatı arasındaki fark 27 cent’e kadar ulaştı.

Petrol fiyatları kısa dönemde zorlu bir talep ortamıyla karşı karşıya. Kovid-19’un yeni mutasyonunun daha fazla karantina önlemine neden olması beklenirken Asya’da son zamanlarda artış gösteren vakalar da petrol üzerinde baskı oluşturuyor.

Mart vadeli Batı Teksas Petrolü (WTI), Nymex piyasasında, Singapur saatiyle 12:18’de yüzde 1 yükselerek varil başına 54,09 dolar civarına ulaştı.

Nisan vadeli Brent petrol, Londra ICE Futures Europe piyasasında, pazartesi günü yüzde 2,4 yükseldikten sonra yüzde 0,9 daha yükselerek varil başına 56,88 dolar seviyesinde bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Petrol Fiyatları
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