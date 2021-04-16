Petrol Fiyatları 16.04.2021

Vadeli kontratlar, New York piyasasında, cuma günü yatay seyrederken bu hafta yüzde 7 yükseliş kaydetti. Çin ekonomisi ilk çeyrekte toparlanmaya devam ederken, sanayi üretimi Mart ayında bir önceki yıla göre yükseldi.

ABD’deki ekonomik toparlanma da hız kazanırken, işsizlik başvuruları da salgın döneminin en düşük seviyesine geriledi, perakende satışlar ve benzin tüketimiyse artış gösterdi.

Pozitif ivme ile beraber petrol, varil başına 60 dolar civarında sıkıştığı dar fiyat aralığını kırarken, Uluslararası Enerji Ajansı yeni koronavirüs salgınlarıyla beraber piyasaların yeniden sıkışmaya yaşayabileceğini belirtti.

Mayıs vadeli Batı Teksas Petrolü, Nymex piyasasında, perşembe günü yüzde 0,5 yükseldikten sonra 2 cent düşüşle varil başına 63,44 dolar seviyesinde bulunuyor.

Haziran vadeli Brent petrol, Londra ICE Futures Europe piyasasında, 1 cent yükselişle varil başına 66,95 dolar civarında seyrediyor.