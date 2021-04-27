Petrol fiyatları %1 arttı

Pazartesi günü negatif performans sergileyen petrol fiyatları, Salı günkü işlemlerde %1’den fazla yükseliş gösterdi.

Hindistan başta olmak üzere Asya tarafında coronavirüs vakalarında artış sürmesine rağmen sektör otoritelerinin iyimser sözleri piyasayı destekledi.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Genel Sekreteri Muhammed Barkindo, küresel ekonomide pozitif sinyaller görüldüğünü, bu durumun piyasa için umut vaat ettiğini söyledi. Ancak yine de kırılganlıklara dikkat çekti.

Batı Teksas türü ham petrolü, Asya işlemleri boyunca yükselerek 62,59 dolara tırmandı.

Petrol fiyatları geçen hafta %3’e yakın geriledi. Ancak dün akşam saatlerinden itibaren toparlanma eğilimi göstererek, haftalık bazda kazanç tarafına yöneldi. TSİ 09.12’de %0,87 artışla 62,47 dolardan işlem görüyor. ABD türü ham petrolün yıllık değişimi %384 artış şeklinde.

Yıllık bazda %204 artan Brent petrol ise şu dakikalarda %0,83 artıda, 65,57 dolardan işlem görüyor. Gün içi en yüksek seviyesi 65,77 dolar oldu. Uzmanlar bugün fiyatlarda olumlu seyir olsa da yatırımcıların Hindistan’daki vakaların endişesini yaşadığını ekliyor.

Vakaların 17 milyonu geçtiği ülkede, 26 Nisan’da 320 bin kişinin daha testi pozitif çıktı. Talep görünümünü bozan bu tablonun yanında, OPEC’in üretim kesintisini azaltma planı da arz bolluğu yaratması sebebiyle negatif bir etken olacak. Piyasalar bugün Amerikan Petrol Enstitüsü’nün açıklayacağı haftalık ham petrol stoklarını bekliyor.