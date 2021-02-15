Petrol fiyatı 13 ayın en yüksek seviyesini gördü

OrtaDoğu'da gerilimlerin yeniden gün yüzüne çıkması petrol fiyatlarını yeniden 13 ayın zirvesine taşıdı. Yemenli Husilerin Suudi Arabistan'a silahlı İHA'lar ile saldırmaya devam etmesi, Suudi Arabistan'ın Husileri terörist olarak tanımaya devam edeceğini açıklaması, İsrail'in Şam yakınlarını bombalaması ve ABD'de yeni teşvik paketinin Kongre'den geçeceği umutları petrol fiyatlarını yükseltti.



Aşılamanın hızlanması ile birlikte koronavirüs tedbirlerinin gevşetileceği beklentilerinin de etkisi ile ICE'de en yakın vade için Brent fiyatı bu sabah 63,76 doları gördü. Şu sıralarda ise Cuma gününe göre 1,06 dolar artışla 63,49 dolar seviyesinde.



NYMEX'de Batı Teksas petrolü de 1,26 dolar artışla 60,73 dolar/varil seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, ABD'de yeni koronavirüs yardım paketinin Kongre'den geçeceği umutları ve koronavirüs tedbirlerinin gevşetilmesi beklentilerinin yukarı harekette temel etken olduğunu, bunun yanı sıra global hisse senedi piyasalarındaki yukarı hareketin yatırımcıların risk iştahını artırmalarının da petrol fiyatlarına destek verdiğini vurguluyorlar.



Analistler, Batı Teksas petrolünde varil fiyatının kar realizasyonları sonrası yeniden 70 dolar/varile doğru yönelebileceğini ifade ediyorlar.