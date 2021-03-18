Petrol bir yıldan fazla sürenin en uzun düşüş trendinde

Bu ay başında OPEC’in üretim kısıntısını sürpriz biçimde uzatma kararına rağmen petrol fiyatları bu hafta geriledi. OPEC’in bir sonraki toplantısı olan 1 Nisan’da petrol kısıntısını ele alması bekleniyor.

Batı Teksas tipi ham petrol 5. günde de geriledi ve böylece bir yıldan fazla sürenin en uzun süreli düşüş serisini kaydetti.

Traderların küresel arz riski ve pandemi sonrası tüketimde toparlanmanın zorlu olacağı beklentisiyle Londra’da da Brent tipi ham petrol geriledi.

Uluslararası Enerji Ajansı bir raporunda petrol talebinin 2023’e kadar pandemi dönemi öncesi seviyelere dönmeyeceğini bildirdi.

ABD’nin ham petrol stokları 2.4 milyon varil artarak Aralık’tan beri en yüksek seviyeye çıktı.

Oversea-Chinese Banking Corp. Ekonomisti Howie Lee petrolün bir süre dar bantta dalgalanabileceğini belirtti ve ‘ABD stoklarındaki artış kısa vadeli algıyı bozsa da küresel aşılama hızı ve ekonomik toparlanma nedeniyle enerjide boğa tutumundayız’ şeklinde konuştu.

Nisan vadeli Batı Teksas tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0.6 düşüşle 64.22 dolardan işlem gördü. Fiyatlar bu hafta yüzde 2.2 gerileyerek Ekim’den beri en büyük haftalık kayba yöneldi.

Mayıs vadeli Brent petrolün varil fiyatı ise yüzde 0.7 düşüşle 67.54 dolardan işlem görerek 9 Mart’tan beri en düşük kapanışa ilerledi.