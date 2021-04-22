banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
“Bu şartlarda seçime gidilmez…”
“Bu şartlarda seçime gidilmez…”
Resmen görüşmeyeceklermiş!
Resmen görüşmeyeceklermiş!
Covid-19 ilişkili ölüm oranları neden faklı?
Covid-19 ilişkili ölüm oranları neden...
Taşlar yerine otururken
Taşlar yerine otururken
banner376
Flaş Haber
Aziz Ataoğlu'nu kaybettik
Kapat

Petrol artan vaka ve stoklar nedeniyle düşüyor

Petrol fiyatları, Covid-19 vaka sayılarındaki artışın petrole olan talebi olumsuz etkileyeceği endişesiyle düşüyor.

22 Nisan 2021 Perşembe 11:55
Petrol artan vaka ve stoklar nedeniyle düşüyor
banner337

banner341
Hindistan ve Japonya başta olmak üzere artan vakalar küresel petrol talebindeki toparlanmanın zayıf kalacağı beklentilerini gündeme getirmektedir. Diğer taraftan, ABD’de DOE tarafından açıklanan haftalık petrol stokları 3 milyon varil azalış beklentisinin aksine 594 bin varil artış gösterdi. Azalması beklenen stokların artış göstermesi petrol üzerinde olumsuz algılandı. Petrol fiyatları son 3 gündür aşağı yönlü seyir izleyerek %4’e yakın değer kaybetti. Forex piyasasında bu sabah WTI’da son geçen işlem 61.13$’ı gösteriyor. Brent petrolde ise işlemler 65.12$ seviyesinden geçmektedir.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Petrol Fiyatları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Pandemi ve rezerv tartışması, TL ve TL cinsi varlıklar üzerinde baskı kuruyor
Pandemi ve rezerv tartışması, TL ve TL cinsi varlıklar üzerinde baskı kuruyor
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Borsa güne düşüşle başladı
Borsa güne düşüşle başladı
Küresel piyasalar ECB'ye odaklandı
Küresel piyasalar ECB'ye odaklandı
Döviz kurları
Döviz kurları
Borsa güne düşüşle başladı
Borsa güne düşüşle başladı
Japonya (pandemi) olağanüstü hal ilan edebilir. Moraller bozuldu
Japonya (pandemi) olağanüstü hal ilan edebilir. Moraller bozuldu
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Petrol talep endişeleriyle düştü
Petrol talep endişeleriyle düştü
Dünya borsaları satıcılı seyrediyor
Dünya borsaları satıcılı seyrediyor

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim