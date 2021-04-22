Petrol artan vaka ve stoklar nedeniyle düşüyor

Hindistan ve Japonya başta olmak üzere artan vakalar küresel petrol talebindeki toparlanmanın zayıf kalacağı beklentilerini gündeme getirmektedir. Diğer taraftan, ABD’de DOE tarafından açıklanan haftalık petrol stokları 3 milyon varil azalış beklentisinin aksine 594 bin varil artış gösterdi. Azalması beklenen stokların artış göstermesi petrol üzerinde olumsuz algılandı. Petrol fiyatları son 3 gündür aşağı yönlü seyir izleyerek %4’e yakın değer kaybetti. Forex piyasasında bu sabah WTI’da son geçen işlem 61.13$’ı gösteriyor. Brent petrolde ise işlemler 65.12$ seviyesinden geçmektedir.