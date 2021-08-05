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Petrol 70 dolara geriledi

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 70,14 dolardan işlem görüyor.

05 Ağustos 2021 Perşembe 12:20
Petrol 70 dolara geriledi

Dün 72,83 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 70,38 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.39 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,34 azalışla 70,14 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 68 dolardan alıcı buldu.

ABD Enerji Enformasyon İdaresine göre, ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 3 milyon 600 bin varil arttı. Piyasa beklentisi stokların 2 milyon 900 bin varil azalacağı yönündeydi.

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Dünyanın en büyük petrol tüketicisi ülkenin ticari ham petrol stoklarında beklentinin aksine artış görülmesinin yanı sıra ABD ve Çin'de bu hafta beklenenden zayıf gelen veriler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarındaki artışın küresel ekonomik toparlanmayı ve petrol talebindeki büyümeyi olumsuz etkileyeceğine yönelik endişeler fiyatlar üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.

Öte yandan, İran silahlı kuvvetlerine bağlı güçlerin Basra Körfezi ve Umman Denizi'nden geçen bazı yabancı gemilere müdahale ettiği yönündeki iddiaların bölgede oluşturduğu jeopolitik gerginlik de petrol fiyatlarındaki düşüşü kısıtlıyor.

Brent petrolde teknik olarak 70,31 ile 70,62 dolar aralığının direnç, 70 ile 69,69 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Petrol Fiyatları
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