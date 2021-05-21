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Petrol 65 dolar seviyesinde

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 65,14 dolardan işlem görüyor.

21 Mayıs 2021 Cuma 10:36
Petrol 65 dolar seviyesinde
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Dün 67,17 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 65,11 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.54 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,05 artışla 65,14 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 62,13 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD ile Avrupa ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kısıtlamalarının kaldırılmaya başlanmasının petrol talebine olumlu yansıyacağı beklentileriyle kısmi bir yükseliş kaydederken, arz fazlası endişeleri fiyatları baskılamaya devam ediyor.

Avrupa tarafında İngiltere ve Fransa Kovid-19 tedbirlerini aşamalı olarak kaldırmayı sürdürürken, birçok ülke de vaka sayılarını dikkate alarak Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ve İngiltere'den turist kabul etmeye başladı. Son olarak dün AB kurumları, Birlik sınırları içinde seyahatlerde kullanılması planlanan "aşı sertifikası" konusunda uzlaştı. Buna göre, AB üyesi ülkeler, sertifika yürürlüğe girdikten sonra ek test veya karantina gibi seyahat kısıtlamalarından kaçınacak.

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Fiyatları baskılayan bir diğer etken de İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin dün Avusturya'nın başkenti Viyana'da devam eden nükleer anlaşma müzakerelerinde ana yaptırımların kaldırılması konusunda anlaşma sağlandığı, bazı detaylarla ilgili görüşmelerin ise sürdüğü açıklaması oldu. Anlaşmaya varılması halinde İran'ın petrol ihracatına resmi olarak başlayacak olması talep sıkıntısı çeken piyasada arz fazlası endişelerini besleyerek fiyatların yukarı yönlü seyrini kısıtlıyor.

Asya tarafında ise vaka sayılarındaki artış ve buna bağlı olarak alınan yeni tedbirler de petrol talebinin zayıf kalmaya devam edeceği endişelerini artırarak fiyatların baskılanmasına neden oluyor.

Brent petrolde teknik olarak 65,26 ile 65,55 dolar aralığının direnç, 64,97 ile 64,68 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Brent Petrol
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