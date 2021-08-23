Petrol 65 dolar seviyesinde

Piyasa oyuncularının reaksiyon ve kar hedefli alımlarıyla ABD dolarının öteki para üniteleri karşısında bedelinin düşmesi, dolar üzerinden belirlenen ham petrol fiyatlarının yükselişinde tesirli oldu.

Öbür para üniteleri karşısında doların bedelini ölçen ABD doları endeksi 93,297 dolara kadar geriledi.

Öte yandan, dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hadise sayılarında görülen artışın yeni tedbir ve seyahat kısıtlamalarını gündeme getireceği telaşları ise fiyatları aşağı taraflı baskılamaya devam ediyor.

Uzmanlar, fiyatlarda kısa vadeli toparlanmanın beklendiğini fakat dünya genelinde petrol talebine ait artan kaygılar nedeniyle düşüş eğiliminin süreceğini kaydetti.

Brent petrolde teknik olarak 66,07 ile 66,31 dolar aralığının direnç, 65,83 ile 65,59 dolar aralığının ise takviye bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.