Off-shore TL faiz gevşiyor; kur üzerinde baskı artıyor

Türk mali piyasaları geride bıraktığımız haftayı hatırı sayılır bir oranda olumsuz ayrışarak tamamladı. TCMB Başkanı Sn. Ağbal’ın görevinden alınması sonrası Türk Lirası 1 haftalık zaman diliminde adeta eridi.

Olumsuz hava, haliyle sadece kur cephesi ile sınırlı kalmadı. Türkiye’nin yabancı indinde risk algısını yansıtan 5 yıl vadeli CDS primi %50 civarında yükselerek 460 baz puana geldi. Riskin artması, haliyle TL tahvil ve yabancı para Eurobondların fiyatlarının düşürerek getirilerini de artırdı. Yabancıların pozisyonlanmasının yoğun olduğu Borsa İstanbul Bankacılık endeksinde düşüş 1 haftada %18 oldu.

Cuma günü de, geçen hafta sonundan kalan tecrübe ile, olası bir Kabine revizyonu ihtimali öncesinde, hafta sonu riski almak istemeyen yatırımcıların bu yönde bir strateji belirlemesiyle, hafta ortası psikolojik 8 seviyesinin altında kalan USDTRY kuru, haftayı 8,08 seviyesinde tamamladı.

Yabancı yatırımcının, TL varlıklardan çıkarak hızlıca dövize dönme isteği, borsada pek çok tahtanın kilitlenmesi ile TL kıtlığı yaratınca, yurtdışında kısa vadeli TL faizler %1,400 gibi inanılmaz seviyelere yükselmişti. Faizin yüksek seyrinin hafta ortasına kadar hüküm sürmesi ve sonrasında ise normalleşmesi, kur üzerinde yeniden baskı kurdu.

Neresinden bakarsak bakalım, oldukça zor bir haftayı geride bıraktık. Türk finansal varlıklarında yaşanan tahribat, bir miktar da olsa bulaşıcılık etkisi yaratarak gelişmekte olan ülke para birimlerini ve haliyle Türkiye'de varlığı veya iştiraki olan şirketlerin de hisse senetlerini olumsuz etkiledi.

Dikkatler olası bir Kabine revizyonuna çevrilmiş olsa da, henüz o cenahtan da ses seda çıkmış değil. Piyasaların merak ettiği, ekonomi yönetiminin kim veya kimlere emanet edildiği üzerine odaklanıyor.

Geride bıraktığımız hafta ister istemez Türkiye’yi fazlasıyla konuştuk ve küresel mali piyasaları biraz ihmal ettik. Biden’ın ekonomi takımının 3 trilyon dolarlık altyapı, temiz enerji ve eğitim üzerine yeni bir paket çalışması, bir süredir korunan büyüme ve enflasyon hikayesinin yeniden alevlenmesine neden oldu. Büyüme teması hisse senetlerine yararken, tahviller ise satış baskısına maruz kalıyor.

Bu bağlamda, bir tarafta paranın faizinin artması (10 yıl vadeli ABD tahvilleri yeniden %1,66 seviyesine yükseldi), diğer tarafta ise Avrupa’ya nazaran ABD’nin kovid krizinin getirdiği buhrandan daha hızlı çıkacağına yönelik inanışlar, ABD dolarının küresel bazda değer kazanmasına neden oluyor. Doların ticaret partnerlerine göre değerini gösteren DXY (sepet kur) 3,5 ayın zirvesine yükselmesi ile EURUSD paritesi 1,17’li seviyelere kadar geriledi. Teknik olarak 1,16 seviyelerinin dipleri pek de uzak gözükmüyor (bakınız grafik).

İçeride gündem Kabine revizyonuna endekslenmiş görünüyor. Haliyle, haberin gecikmesi ve artan belirsizlik, TL ve TL cinsi varlıklar üzerinde baskı kuruyor. USDTRY kurunda, Londra’da oluşan (off-shore) TL faizin %1,400’lü seviyelerden (kıtlığın bitmesi ile) normal bir hal almasına paralel, TL üzerinde baskı yeniden artabilir. Olumsuz bir durumda, yukarıda tüm zamanların zirvesi olan 8,5 yeniden test edilebilir. Öte yandan, 8,05 seviyesinin altına doğru bir hareket, tansiyonun gerilemeye yüz tuttuğu yönünde algılanacaktır (bakınız grafik).

Tüm dünyada olduğu üzere, Türkiye’de yeni vaka sayılarında artış gözle görülür bir hal aldı. Sağlık tarafından bakınca, 30binli seviyelere yükselen ve 3. dalgayı çağıran vaka sayılarına paralel izolasyon tedbirleri gerekirken, ekonominin sıkıntılı bir süreçten geçmesi buna müsaade etmiyor. Bugün 15:30’da başlayacak Kabine toplantısı bu bağlamada önemli olabilir.

Yeni gün başlangıcında, Asya borsalarında güzel bir başlangıç görüyoruz. Süveyş kanalını tıkayan ve karaya oturan 400 metre büyüklüğündeki dev kuru yük gemisi kurtarıldı. Geminin hareket ettirilmesine paralel bu sabah %1 gerileyen Brent petrol, haftayı 63 dolar seviyesinden karşılarken, gösterge endeks Tokyo borsası %1,2 yukarıda işlem görüyor. ABD borsalarının vadeli işlemlerinde ise %0,5 civarında düşüşler görüyoruz.

En güzel haber ise, 1,8 milyar dolar ile Zynga tarafından satın alınan Peak Games dijital oyun şirketi ardından Getir, 2,6 milyar dolarlık değerleme ile Türkiye'nin ikinci unicorn'u oldu. 300 milyon dolar yatırım alan şirket, Londra açılımı ardından Paris, Berlin ve Amsterdam için çalışmalara başladı.