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Moody’s: Merkez Bankası'nın TL önlemi şeffaflık ve bağımsızlığıyla ilgili soru işaretleri doğuruyor

Moody’s: Merkez Bankası'nın TL önlemi şeffaflık ve bağımsızlığıyla ilgili soru işaretleri doğuruyor

01 Nisan 2019 Pazartesi 09:47
Moody’s: Merkez Bankası'nın TL önlemi şeffaflık ve bağımsızlığıyla ilgili soru işaretleri doğuruyor

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türk Lirası'nın yabancı para birimlerine karşı sert düşüşünün kredi notu açısından olumsuz olduğunu belirterek Merkez Bankası'nın duruma müdahalesinin bağımsız ekonomi ve şeffaflık açısından akıllarda soru işareti bıraktığını açıkladı.

Yapılan açıklamada Merkez Bankası'nın bu müdahalesinin serbest dalgalı kur politikasına ters olduğunun altı çizildi. Raporda ayrıca finans piyasalarındaki kaybın ve durgun ekonomiye yapılacak müdahalelerde belirsiz bir politika izlenmesinin para akışını riske soktuğu ifade edildi.

Moody's bunun yanında 31 Mart'ta yapılan yerel seçim sonuçlarının macro ekonomik politikaların önündeki sürecinde de belirleyici rol oynayacağına vurgu yaptı.

Türk Lirası 22 Mart günü ABD Doları ve Euro karşısında sert bir düşüş yaşamış ve Ağustos ayından itibaren en düşük seviyesine gerilemişti. Dolar ve Euro yerel seçimlere kadar da ani çıkışlar göstermiş haftanın son gününde TL'ye oranla yüzde 2'ye yakın değer kazanmıştı. ABD Doları şu anda kritik seviye olan 5,5'in üzerinde işlem görüyor. Euro da yükselişini sürdürerek 6,2'nin üzerine çıktı.

Merkez Bankası Şubat ayında Resmi Rezerv Varlıkları'nı bir önceki aya göre yüzde 3.4 artarak 100.1 milyar Dolara yükseldiğini açıklamış ancak TL'nin sert düşünün önüne geçilememişti. Bu dönemde altın cinsinden rezerv varlıkları ise 2.8 artışla 21 milyar dolar açıklanmıştı.

Anahtar Kelimeler:
Moodys Merkez Bankası
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