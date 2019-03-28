banner309
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 18°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
92822
ALTIN
233.646
DOLAR
5.5885
STERLİN
7.3317
EURO
6.2720
Erhürman, Oktay ile görüştü
ERHÜRMAN, OKTAY İLE GÖRÜŞTÜ
Kaçak insan ve peruk operasyonu
KAÇAK İNSAN VE PERUK OPERASYONU
Erhürman Ankara'ya gidiyor
ERHÜRMAN ANKARA'YA GİDİYOR
Kazayı izleyeyim derken kazaya sebep oldu
KAZAYI İZLEYEYİM DERKEN KAZAYA SEBEP...
banner306

Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya'dan rezerv açıklaması

Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya'dan rezerv açıklaması

28 Mart 2019 Perşembe 10:54
Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya'dan rezerv açıklaması

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, bankanın rezervlerine yönelik açıklama yaptı. 

Çetinkaya şunları kaydetti: 

"Merkez Bankası, rezervlerini güçlendirme politikasına kararlılıkla devam etmektedir. Son bir hafta içinde toplam rezervimiz 4,3 milyar dolar artışla 27 Mart itibarıyla 96,7 milyar dolar seviyesine ulaştı. Net rezervlerimiz son bir haftada 2,4 milyar dolar artışla yaklaşık 28,6 milyar dolar oldu.

Rezervlerde dönemsel etkenlerle dalgalanmalar gözlense de orta vadede istikrarlı bir artış trendi söz konusudur."

Anahtar Kelimeler:
Tc Merkez Bankası Rezerv
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Doların düşmesini sağlayan swap nedir?
Doların düşmesini sağlayan swap nedir?
Merkez Bankası 1 hafta vadeli repo ihalelerine ara verdi
Merkez Bankası 1 hafta vadeli repo ihalelerine ara verdi
Döviz kurları
Döviz kurları
Döviz kurları
Döviz kurları
Exxon Katarlı ortağıyla Kıbrıs açıklarında yeni bir doğal gaz rezervi buldu
Exxon Katarlı ortağıyla Kıbrıs açıklarında yeni bir doğal gaz rezervi buldu
Döviz kurları
Döviz kurları
Döviz kurları
Döviz kurları
TL'deki değer kaybı HSBC'ye yaradı
TL'deki değer kaybı HSBC'ye yaradı
Döviz kurları
Döviz kurları
Döviz kurları
Döviz kurları

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner308

banner303

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim