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Merkez Bankası 1 hafta vadeli repo ihalelerine ara verdi

Merkez Bankası 1 hafta vadeli repo ihalelerine ara verdi

22 Mart 2019 Cuma 16:11
Merkez Bankası 1 hafta vadeli repo ihalelerine ara verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 1 hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara verildiğini duyurdu.

TCMB'den Türk lirası likidite yönetimine ilişkin yapılan açıklamada, "Finansal piyasalarda yaşanan gelişmeler dikkate alınarak, 1 hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara verilmesi kararlaştırılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Hali hazırda Merkez Bankasının 1 hafta vadeli repo ihalelerinde faiz oranı yüzde 24, gecelik vadede borç verme faiz oranı yüzde 25,50, Geç Likidite Penceresi (GLP) işlemlerinde borç verme faiz oranı da yüzde 27 seviyesinde bulunuyor

Anahtar Kelimeler:
Merkez Bankası Vadeli Repo
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