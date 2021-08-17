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Küreseler piyasalar yoğun veri gündemine odaklandı

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'ndan yapılacak açıklamaların yanı sıra Euro Bölgesi ikinci çeyrek büyüme ile ABD'de perakende satışlar ve kapasite kullanım oranı verileri takip edilecek.

17 Ağustos 2021 Salı 10:26
Küreseler piyasalar yoğun veri gündemine odaklandı

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Powell, bugün öğretmen ve öğrencilerle geniş katılımlı düzenlenecek bir toplantıda konuşacak. Başkan Powell burada, ülkenin dört bir yanından toplantıya sanal olarak iştirak edecek katılımcıların sorularını yanıtlayacak. Geçen hafta açıklanan istihdam ve enflasyon verilerinin ardından ilk kez konuşacak olan Powell'ın açıklamalarından gelecek dönem para politikasının seyrine ilişkin ipuçları aranacak.

Makroekonomik veri akışının da yoğun olduğu yeni günde, Euro Bölgesi'nde ikinci çeyrek büyüme, ABD'de ise temmuz ayı perakende satışlar ve sanayi üretimi verileri ile ekonomik gidişata yönelik sinyaller alınacak.

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Afganistan kaynaklı jeopolitik risklerin küresel pay piyasalarında satış baskısı yarattığı görüldü

Bu gelişmeler öncesi dün Çin ve ABD'de beklentilerden kötü gelen makroekonomik veriler, artmaya devam eden koronavirüs vaka sayıları ve Afganistan kaynaklı jeopolitik risklerin küresel pay piyasalarında satış baskısı yarattığı görüldü.

Emtia tarafında küresel talebe ilişkin endişelerle Brent petrolün varil fiyatı dün 67,9 dolarla son bir haftanın en düşük seviyesini görmesinin ardından bugün 69,2 dolardan işlem görüyor. Altının ons fiyatı ise artan risk algısının yatırımcıların güvenli liman olarak görülen varlıklara yönelmesi ile dün yükselişini 5'inci güne taşıdı ve yüzde 0,4'lük artışla 1.787,2 dolardan tamamladı. Bu seviye ile son 10 günün en yüksek kapanışını gerçekleştiren altının ons fiyatı, bugün 1.786 dolar seviyelerinde yatay hareket ediyor.

Yurt içinde dün bankacılık ve holding hisseleri öncülüğünde pozitif ayrışan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,53 değer kazancıyla 1.455,25 puandan tamamladı. Dolar/TL paritesi ise arka arkaya 3'üncü işlem gününde de gerileyerek dün 8,4399 ile 12 günün en düşük seviyesine inerken, bugün 8,46 seviyelerinde yatay seyrediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Küreseler Piyasalar
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