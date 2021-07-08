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Küresel piyasalardaki belirsizlikler, Fed tutanakları sonrası devam ediyor

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) son toplantısına ait tutanakları, varlık alımlarının azaltılması konusundaki belirsizliklerin uzun bir süre daha gündemi meşgul edeceğini ortaya koydu.

08 Temmuz 2021 Perşembe 09:24
Küresel piyasalardaki belirsizlikler, Fed tutanakları sonrası devam ediyor

Fed'in son toplantısına ait tutanaklar dün akşam yayımlandı. Tutanaklarda varlık alımının azaltılmasının değerlendirmeye başlanmasına yönelik hedeflerde "önemli ölçüde ilerleme" şartının henüz sağlanmadığı belirtilse de bazı üyelerin varlık alımlarının azaltılması konusunda tahmin ettiklerinden daha önce adım atmalarının gerekebileceğini ifade etmesi dikkati çekti.

Komite üyelerinin gelecek toplantılarda ekonomik durumu göz önünde bulundurarak varlık alımlarının azaltılmasına ilişkin yol haritası üzerinde tartışmayı kabul etmesi, konuyla ilgili belirsizliklerin bir süre daha piyasaların gündemde kalmaya devam edeceğini gösterdi.

Tutanakların ardından destekleyici para politikası duruşunun devam edeceğine ilişkin beklentilerle New York borsasında alıcılı bir seyir izlenirken, varlık alımları ve ekonominin seyrine ilişkin Fed yetkilileri arasındaki ayrışma alımları sınırladı.

Öte yandan dün açıklanan verilere göre JOLTS Açık İş Sayısı, mayısta 9 milyon 209 bine yükselerek rekor seviyeye ulaştı. İşe alım sayısı ise mayısta 85 bin azalarak 5 milyon 927 bine geriledi.

Bu gelişmelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 1,2880'den hafif bir şekilde yükselerek yüzde 1,31 seviyesinde dengelendi. Dolar endeksi ise yükseliş eğilimini sürdürerek 92,8 ile 3 ayın en yüksek seviyesini gördü.

Dün Dow Jones endeksi yüzde 0,30, S&P 500 endeksi yüzde 0,34 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,01 değer kazandı.

Fed tutanakları öncesi kapanış yapan Avrupa borsalarında da dün alıcılı bir seyir izlendi. Avrupa Komisyonu'nun, Avro bölgesi için büyüme tahminlerini bu yıl için yüzde 4,8'e ve 2022 için yüzde 4,5'e yükseltmesi pay piyasalarını destekleyen etkenlerden biri oldu.

Almanya'da açıklanan sanayi üretimi verisinin mayısta yüzde 0,3 gerileyerek beklentilerin altında kalmasına karşın DAX 30 endeksi yüzde 1,17 yükseldi. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,71, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,31 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi de yüzde 0,23 değer kazandı.

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Avro/dolar paritesi ise 1,1781 ile 5 Nisan'dan bu yana en düşük seviyesini görmesinin ardından toparlayarak 1,18'in hemen üzerinde dengelendi.

Bugün Asya borsalarında satıcılı bir seyir izleniyor. Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yürürlükte olan olağanüstü hal süresinin uzatılmasının gündeme gelmesi, Çin'in bazı halka açık şirketler üzerinde baskıya neden olan düzenlemeleri ve para politikalarına ilişkin belirsizlikler risk algısını artırdı.

Bu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,9, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,8 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,8 değer kaybetti.

Yurt içinde, dün alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,58 değer kazanarak günü 1.390,58 puandan tamamladı. Dün yatay seyirle 8,6912'den kapanış yapan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 8,6880 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, küresel piyasalarda emtia fiyatlarında devam eden oynaklık ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında delta varyantına ilişkin endişelerin devam ettiğini belirterek, Fed tutanaklarının da para politikasına ilişkin belirsizlikleri azaltmadığını ifade etti.

Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.400 ve 1.440 seviyelerinin direnç, 1.350 puanın destek konumunda olduğunu bildirdi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

15.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları

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Anahtar Kelimeler:
Küresel Piyasalar
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