Küresel piyasalarda yeni hafta düşük iştahla başladı

Küresel piyasalar yeni haftaya sınırlı düşüşlerle girdi.

Yeni haftanın ilk işlem gününde vadeli işlemlerde hafif kayıplar gözlenirken, ABD’de Bağımsızlık Günü tatili sebebiyle piyasalar işleme kapalı. Asya Borsaları genel olarak düşüşte. Çin teknoloji hisseleri, ülkede araç çağırma hizmeti sağlayan Didi’nin yanı sıra diğer bazı online platformlara yönelik siber güvenlik soruşturması başlatılması sonrası değer kaybetti.

ABD’de Cuma günü açıklanan istihdam verilerinin ardından Wall Street endeksleri Cuma gününü yeni bir rekorda tamamlamıştı. Dow Jones yüzde 0,44, S&P 500 yüzde 0,75, Nasdaq 100 yüzde 1,15 yükselmişti.

Ülkede tarım dışı istihdamın Haziran'da 720 binlik beklentiye karşın 850 bin kişi arttığı açıklanırken, veri piyasalarda, ekonominin toparlandığı ama bu toparlanma hızının Fed’i bir adım atmaya zorlayacak hızda olmadığı şeklinde yorumlandı.

Cuma günkü yüzde 0,40’lık gerilemeye karşın geçen haftanın tamamını yüzde 0,41 yükselişle tamamlayan Dolar Endeksi (DXY) bu sabah hafif artıda.

Dünyada Delta endişesi sürüyor

Dünya genelinde vaka sayısı 183,7 milyonu, can kayıpları 3,97 milyonu aşarken, uygulanan aşı dozu da 3,2 milyara yaklaştı.

ABD Başkanı Joe Biden, aşı olmanın en vatansever davranış olduğunu belirterek, özellikle de delta varyantına işaret etti ve vatandaşlarını aşı olmaya çağırdı. Ülkesinin pandemiye karşı zaferini ilan eden Biden, “Virüs artık hayatımızı kontrol etmiyor” dedi.

Avustralya’nın Sidney kentindeki delta varyantı salgını nedeniyle kapanma önlemlerinin iki hafta uzatılması gündemde.

Güney Kore, başkent Seul’da maske yasaklarını gevşetme kararını iptal etti.

Diğer Avrupa Birliği liderleri ile katıldığı zirveden günler sonra Kovid-19 testi pozitif çıkan Lüksemburg Başbakanı Xavier Bettel hastaneye kaldırıldı.