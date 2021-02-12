Küresel piyasalarda yatay seyir

Küresel endeksler haftanın son işlem gününe yatay seyirle girerken, dolar da 2 ayın en hızlı haftalık düşüşü izleniyor

Çin’de piyasalar yeni yıl nedeniyle Perşembe gününe kadar, Hong Kong’da da Salı gününe kadar kapalı olacak. Güney Kore piyasalarında bugün de işlem yapılmayacak. Asya’daki tatillerin de etkisiyle küresel hisse senetleri haftanın son işlem gününe sakin başladı.

ABD’de S&P 500 dün sınırlı bir yükselişle de olsa rekor seviyeden kapandı. Nasdaq ise yükselen teknoloji hisseleriyle pozitif ayrıştı. ABD’de işsizlik maaşına başvuranların sayısının geçen hafta hafif düşmesi istihdam piyasasının kademeli olarak toparlandığına işaret etti.

Bu sabah açık olan Japonya ve Avustralya endeksleri düşerken, ABD ve Avrupa vadelileri yatay seyrediyor. Avustralya’nın Victoria eyaletinde alınan kısıtlayıcı önlemler bu düşüşlerde etkili oluyor. Bugün çok büyük bir hareket görülmezse, dolar son iki ayın en büyük haftalık değer kaybını yaşamaya hazırlanıyor. Dolar bu sabah tüm G-10 ve gelişmiş ülke para birimleri karşısında geriliyor.

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları geriledi

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları koronavirüs vakalarındaki gerilemenin etkisiyle geçen hafta 19 bin düşüşle 783 bin oldu.

Beklenti 760 bindi. Devam eden başvurular 145 bin düşerek 4.54 milyon olurken 4 haftalık ortalama başvurular ise 823 bine geriledi.

Bu arada önceki haftanın verisi 779 binden 812 bine yukarı yönde revize edildi.

Koronavirüs pandemisi ekonominin birçok alanında olduğu gibi istihdam piyasası için de zorluk teşkil ediyor. Ülkede geçen hafta açıklanan Ocak ayı tarım dışı istihdam rakamı sadece 49 bin artmış, işsizlik oranı ise yüzde 6,3'e gerilemişti.