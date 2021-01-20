Küresel piyasalarda gözler ABD'deki yemin töreninde

ABD başkanlığa seçilen Joe Biden'ın yemin töreni için Washington'da olağanüstü güvenlik önlemleri alınırken, küresel piyasalar da törene dair iyi ve kötü senaryolara odaklandı.

Piyasalar genel anlamda Biden'ın seçimleri kazanmasını pozitif fiyatladı. Ancak Donald Trump'ın çalkantılı geçen 4 yıllık başkanlık dönemi, Kongre baskını ve ardından başlayan Trump'ın azil süreci etrafında şekillenen siyasi krizle sona eriyor.

Bu olaylar sonrasında Joe Biden'ın yemin töreniyle ilgili olarak da güvenlik endişeleri ön plana çıktı.

ABD'nin başkenti Washington'da 6 Ocak'ta yaşanan olayların gölgesinde yapılacak başkanlık yemin töreni için güvenlik önlemleri artırılırken, törende görevli askerlerden gelebilecek muhtemel bir tehdide karşı da önlemler alınmaya devam ediyor.

ABD Savunma Bakan Vekili Christopher Miller, seçilmiş başkan Joe Biden'ın yemin töreni için Washington'da tam teçhizatlı olarak görevlendirilmiş 25 bin Ulusal Muhafız askerinin güvenlik taramasından geçirileceğini duyurmuştu.

Kötü senaryoda piyasaların tepkisi merak konusu

Bu haberler sonrasında yemin törenine ilişkin kötü bir senaryoda piyasaların nasıl etkilenebileceği de merak konusu oldu.

Küresel piyasalar da törene dair iyi ve kötü senaryolara odaklandı. Ekonomistler, güvenlik önlemlerinin çok sıkı olduğunu kötü bir senaryonun beklenmediğini aktardı.

Kötü senaryo gerçekleşse bile piyasalarda bozulma olabileceğini ancak bunun geçici olabileceği öngörüsünde bulunan ekonomistler, ani bir olay olmaması durumunda piyasaların güvenliğe dair söylentilerinden ziyade Biden'ın törende ne söylediğine odaklanacağını aktardı.