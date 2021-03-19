Küresel piyasalarda enflasyon endişesi

Fed’in orta vadede gevşek para politikası sözüne karşın piyasalarda enflasyon endişesinin ağır basmasıyla riskli varlıklarda satış hızlanıyor.

Perşembe akşamı Amerikan hisse senetleri teknoloji şirketleri öncülüğünde sert düştü. Nasdaq günü yüzde 3,1, S&P 500 ise yüzde 1,5 düşüşle kapadı. İki endeksin de vadelileri yeni işlem gününe sınırlı kazançlarla girdi.

Asya’da ise enflasyon endişeleriyle birlikte ABD-Çin gerginliği etkisini hissettiriyor. Çin Şanghay Bileşik yüzde 1 civarında gerilerken, Hong Kong Hang Seng endeksinde kayıp yüzde 1'i aştı.

Tahvillerde de satış dalgası gözleniyor. ABD 10 yıllık tahvil getirisi yüzde 1,70 ile son bir yılın zirvesine yakın. Avustralya 10 yıllık tahvil getirisi de üç baz puan yükseldi ve yüzde 1,82’ye çıktı. Bloomberg Dolar Endeksi ise 1139 seviyesinde yatay.

Alaska'daki zirve gergin başladı

ABD'de Biden yönetiminin Çin ile ilk doğrudan resmi teması sert tartışmaların yaşandığı toplantıyla başladı.

Alaska’da gerçekleştirilen zirvede iki taraf da insan hakları, ticaret ve dış politika alanında birbirlerine sert eleştiriler getirdi. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Çin’in desteklediği grupların üstlendiği siber saldırıları ve Pekin yönetiminin Müslüman azınlıklara yönelik baskılarını masaya getirdi. Blinken Çin’in adımlarının “kurallara dayanan küresel düzeni tehdit ettiğini” belirtti.

Çin Politbüro Üyesi Yang Jiechi ise bu suçlamaya “Batılı uluslar küresel kamuoyunu temsil etmiyor” yanıtını verdi ve ABD’nin “siber saldırıların şampiyonu olduğu” açıklamasını yaptı. Zirvede ilginç anlar da yaaşandı. Kameralar dışarı çıkarılırken Yang ABD delegasyonuna “Umduğunuz diyalog geliştirme yönteminiz bu mudur” çıkışını yaptı.