banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Nerde verdiğiniz sözler!
Nerde verdiğiniz sözler!
Öldürelim ama yiğidin de hakkını verelim
Öldürelim ama yiğidin de hakkını...
Üniversite sektörüne Covid-19 revizyonu gerekli
Üniversite sektörüne Covid-19 revizyonu gerekli
Dağılın
Dağılın
banner376

Küresel piyasalarda enflasyon endişesi

Hisse senedi piyasalarında fiyatlamalar üzerinde enflasyon endişesi yine ana tema olarak öne çıktı. Asya piyasalarında ABD-Çin arasında başlayan gergin zirvenin fiyatlamalara yansıdığı görüldü..

19 Mart 2021 Cuma 09:00
Küresel piyasalarda enflasyon endişesi
banner337

Fed’in orta vadede gevşek para politikası sözüne karşın piyasalarda enflasyon endişesinin ağır basmasıyla riskli varlıklarda satış hızlanıyor.

Perşembe akşamı Amerikan hisse senetleri teknoloji şirketleri öncülüğünde sert düştü. Nasdaq günü yüzde 3,1, S&P 500 ise yüzde 1,5 düşüşle kapadı. İki endeksin de vadelileri yeni işlem gününe sınırlı kazançlarla girdi.

Asya’da ise enflasyon endişeleriyle birlikte ABD-Çin gerginliği etkisini hissettiriyor. Çin Şanghay Bileşik yüzde 1 civarında gerilerken, Hong Kong Hang Seng endeksinde kayıp yüzde 1'i aştı.

banner341
Tahvillerde de satış dalgası gözleniyor. ABD 10 yıllık tahvil getirisi yüzde 1,70 ile son bir yılın zirvesine yakın. Avustralya 10 yıllık tahvil getirisi de üç baz puan yükseldi ve yüzde 1,82’ye çıktı. Bloomberg Dolar Endeksi ise 1139 seviyesinde yatay.

Alaska'daki zirve gergin başladı

ABD'de Biden yönetiminin Çin ile ilk doğrudan resmi teması sert tartışmaların yaşandığı toplantıyla başladı.

Alaska’da gerçekleştirilen zirvede iki taraf da insan hakları, ticaret ve dış politika alanında birbirlerine sert eleştiriler getirdi. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Çin’in desteklediği grupların üstlendiği siber saldırıları ve Pekin yönetiminin Müslüman azınlıklara yönelik baskılarını masaya getirdi. Blinken Çin’in adımlarının “kurallara dayanan küresel düzeni tehdit ettiğini” belirtti.

Çin Politbüro Üyesi Yang Jiechi ise bu suçlamaya “Batılı uluslar küresel kamuoyunu temsil etmiyor” yanıtını verdi ve ABD’nin “siber saldırıların şampiyonu olduğu” açıklamasını yaptı. Zirvede ilginç anlar da yaaşandı. Kameralar dışarı çıkarılırken Yang ABD delegasyonuna “Umduğunuz diyalog geliştirme yönteminiz bu mudur” çıkışını yaptı.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Küresel Piyasalar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Faizin 7 harikası: 1. Venezuela 3. Arjantin 7. Türkiye
Faizin 7 harikası: 1. Venezuela 3. Arjantin 7. Türkiye
Brent petrolün varili 62 dolara geriledi
Brent petrolün varili 62 dolara geriledi
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Döviz kurları
Döviz kurları
Petrol bir yıldan fazla sürenin en uzun düşüş trendinde
Petrol bir yıldan fazla sürenin en uzun düşüş trendinde
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Altın fiyatları bugün ne kadar?
“Katil Putin.” HDP'ye kırmızı kart. Güvercin FED; radarda TCMB...
“Katil Putin.” HDP'ye kırmızı kart. Güvercin FED; radarda TCMB...
Küresel piyasalar Merkez Bankası`na odaklandı
Küresel piyasalar Merkez Bankası`na odaklandı
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Döviz kurları
Döviz kurları

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim