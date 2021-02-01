Küresel piyasalar yoğun veri gündemine odaklandı

Dünya borsalarında geçen hafta, "GameStop" olayı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka ve ölüm sayıları, aşı tedarikinde yaşanan sorunlar ve ABD'deki teşvik paketine ilişkin belirsizliklerle son 13 haftanın en yüksek değer kayıpları görüldü.

ABD'de GameStop hisselerinin fiyatının çok hızlı bir şekilde yükselmesi ile gündeme gelen ve piyasaların "zayıf karnı" olarak nitelendirilebilecek bazı büyük fonların açık pozisyonları yatırımcıların risk algısını artırdı.

Hisse senetleri alım satımı yapılan platformlardan Robinhood'un, cuma günü itibarıyla GameStop gibi hisselerde tekrar sınırlı da olsa yeni pozisyon alınmasına izin vermesinin ardından şirketin hisseleri yüzde 60'ın üzerine değer kazanırken, New York borsası genelinde satış baskısının arttığı görüldü.

Dow Jones endeksi yüzde 2,04, S&P 500 endeksi yüzde 1,93 ve Nasdaq endeksi yüzde 2 değer kaybederken, endekslerin haftalık düşüşü yüzde 3'ü aştı ve 26 Ekim haftasından bu yana en yüksek kayba işaret etti.

Analistler, ABD'de bugün imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), çarşamba günü hizmet sektörü PMI, perşembe günü fabrika siparişleri ve cuma günü yayımlanacak istihdam raporundaki verilerin yanı sıra teşvik paketine ilişkin haber akışı ve GameStop ile gündeme gelen sorunlara ilişkin gelişmelerin takip edileceğini bildirdi.

Avrupa tarafında, artan Kovid-19 vaka sayıları ile getirilen tedbirler ve aşı tedarikinde yaşanan sorunlar geçen haftanın ana gündemiydi. Cuma günü Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,71, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,82 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,02 geriledi. Endekslerin haftalık bazda değer kayıpları ise yüzde 4'e kadar ulaştı.

Dün aşı tedariki konusunda alınan mesafenin yeni haftanın açılışında piyasalara pozitif katkı sağlayabileceğini ifade eden analistler, bugün imalat sanayi PMI, yarın Avro Bölgesi'nde büyüme, çarşamba günü hizmet sektörü PMI ve perşembe günü İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararının takip edileceğini bildirdi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, dün yaptığı açıklamada, ilaç şirketleri ile Kovid-19 aşı tedarikinde yaşanan sorunların ardından AstraZeneca'nın birinci çeyrekte 9 milyon doz ilave aşı sağlayacağını bildirdi. Von der Leyen, BionNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Curevac ve Sanofi firmalarının üst düzey yöneticileri ile gerçekleştirdiği video konferansın ardından yaptığı paylaşımda, AB ülkelerinde aşı tedariki konusunda yaşanan sorunların giderilmeye başlandığını söyledi.

Bugün açıklanan verilere göre, imalat sanayi PMI Japonya'da 49,8 ve Çin'de 51,5 ile beklentilerin hafif altında kaldı. Kapanışa yakın Nikkei 225 endeksi yüzde 1,4, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,4 değer kazandı. Endekslerin yükselişinde tahminlerin altında kalan imalat verilerine karşın aşı tedariki ile ilgili olumlu gelişmeler ve geçen haftaki hızlı düşüşün ardından gelen tepki alımlarının etkili olduğu belirtiliyor.

Yurt içinde, geçen hafta dünya borsalarına paralel satıcılı bir seyir izlenen Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi, cuma günü yüzde 1,66 ve haftalık bazda ise yüzde 4,47 değer kaybederek 1.473,45 puana geriledi. Dolar/TL ise cuma günü yüzde 0,23, bir önceki hafta kapanışına göre de yüzde 1,35 değer kaybetmesi sonrası bugün bankalararası piyasanın açılışında düşüş eğilimini sürdürerek 7,2750 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, geçen hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal'ın enflasyonla mücadele vurgusu ile Uluslararası Para Fonu'nun (IMF), Türkiye ekonomisinin 2021 yılına ilişkin büyüme beklentisini yüzde 6'ya yükseltmesinin Türk lirası varlıkları için pozitif olduğunu, pay piyasalarında yaşanan geri çekilmeyi düzeltme olarak değerlendirdiklerini ifade etti.

Bugün imalat sanayi PMI ve çarşamba günü Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.430 seviyesinin önemli destek, 1.525 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ocak ayında TÜFE'nin yüzde 1,48 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,48) göre, bir önceki ay yüzde 14,60 olan yıllık enflasyonun yüzde 14,75'e çıkacağı hesaplanıyor.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, ocak ayı imalat sanayi PMI

10.00 Almanya, aralık ayı perakende satışlar

11.55 Almanya, ocak ayı imalat sanayi PMI

12.00 Avro Bölgesi, ocak ayı imalat sanayi PMI

12.30 İngiltere, ocak ayı imalat sanayi PMI

17.45 ABD, ocak ayı imalat sanayi PMI

18.00 ABD, ocak ayı ISM imalat sanayi endeksi