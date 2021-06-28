Küresel piyasalar yoğun veri gündemine odaklandı

Yeni haftada enflasyonist kaygılar ve para politikalarına yönelik belirsizliklerin de gündemin odağındaki yerini koruması beklenirken, Fed'in faiz artırımı zamanlaması açısından sıkça işaret edilen ABD'de istihdam piyasası gelişimine dair önemli veriler açıklanacak. Bu kapsamda ABD'de, çarşamba ADP istihdam raporu, perşembe haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve cuma tarım dışı istihdam ile işsizlik oranı verileri, piyasaların temmuz ayı başlangıcı açısından da kritik olacak.

Öte yandan dünya genelinde açıklanacak nihai imalat sanayi PMI verileri, ekonomik gidişata ilişkin sinyal vermesinin yanı sıra büyüme kanalının enflasyonist kaygıları ne ölçüde beslemesinin beklendiğini ortaya koyması noktasında ipucu verecek.

Tüm bu gelişmeler öncesinde yeni haftanın, ABD endeks vadelileri tarafında pozitif, Avrupa endeks vadelilerinde karışık, Asya borsalarında ise negatif başladığı görülüyor.

Yurt içi piyasalar

Yurt içinde ise Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, geçen hafta dalgalı bir seyir izlemesinin ardından haftalık bazda yüzde 0,06'lık sınırlı artışla 1.391,86 puandan kapandı. Endeksin sınırlı değer kazanımında, cuma günü yoğunlaşan satışlar etkili oldu. Geçen hafta 8,59-8,80 bandında seyreden dolar/TL, yeni haftada bankalararası piyasanın açılışında 8,74 seviyesinde bulunuyor.