banner377
banner382
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Yeni yıla girerken...
Yeni yıla girerken...
Sezen eşliğinde 2020 uğurlaması
Sezen eşliğinde 2020 uğurlaması
“Soruyoruz ve 9 aydır çözüm bekliyoruz…”
“Soruyoruz ve 9 aydır çözüm...
Yeni yılı kutlamak ve ibadet
Yeni yılı kutlamak ve ibadet
banner376

Küresel piyasalar yılbaşı tatili öncesi karışık seyrediyor

Küresel piyasalar, yarınki yılbaşı tatili öncesi karışık bir seyir izlerken, Avrupa ve Asya'da bazı ülkelerin tatile bugün başlayacak olması nedeniyle açık olan piyasalarda sınırlı işlem hacmiyle dalgalı bir görünüm sergilenmesi bekleniyor.

31 Aralık 2020 Perşembe 09:40
Küresel piyasalar yılbaşı tatili öncesi karışık seyrediyor
banner337
banner351

İngiltere'de parlamentonun, Avrupa Birliği (AB) ile varılan anlaşmayı onaylaması, piyasalar üzerinde önemli bir stresin ortadan kalkmasını sağlarken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayıları ve aşılama uygulamalarının yavaş ilerlemesi piyasaları olumsuz etkiliyor.

ABD'de dün New York borsasında sınırlı da olsa pozitif bir seyir izlenirken, dolar endeksi düşüş eğilimini sürdürdü. Dolar endeksi, dün yüzde 0,3 değer kaybederek 89,6 ile Nisan 2018'den bu yana en düşük seviyesine indi.

Dün Dow Jones endeksi yüzde 0,24, S&P 500 endeksi yüzde 0,13 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,15 değer kazandı.

Analistler, Kovid-19 salgınına yönelik ekonomik destek paketinde yer alan 600 dolarlık nakit desteğini 2 bin dolara çıkarmayı öngören tasarının Senato'ya takılmasına karşın aşı çalışmalarına yönelik iyimserliğin piyasaları desteklediğini ifade etti.

banner341
Avrupa tarafında, Brexit sonrasında İngiltere ve AB arasında yaşanabilecek ticaret sorunlarının, yapılan anlaşma ile ortadan kalkmasına karşın pay piyasalarının tatil havasında olduğu görüldü.

Düşük hacimli de olsa dün negatif bir seyir izlenen Avrupa borsalarının bugün önemli bir kısmı yılbaşına tatiline başlayacak. Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,31, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,71 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,22 değer kaybetti. 

Bugün Japonya ve Güney Kore'de piyasalar resmi tatil dolayısıyla kapalı bulunurken, Çin'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin 51,9 ile beklentilere yakın gerçekleşmesi sonrası Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde 1,1 yükseliş kaydetti. Çin borsasında iyimserliğin AB ile imzalanan yatırım anlaşmasının etkisiyle devam ettiği görülüyor.

Yurt içinde, dün döviz kurları düşüşe, borsa da rekorlara devam etti. Dün BIST 100 endeksi, yüzde 1,38 artışla günü 1.479,91 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, gün içinde de 1.483,16 puanla rekor seviyeyi gördü. Dün 7,3082 ile 28 Ağustos'tan bu yana en düşük seviyeyi gören dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 7,3740 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, yarın piyasaların yılbaşı tatili nedeniyle kapalı olacağını anımsatarak, yılın son işlem gününde endeks ve endeks vadeli işlemlerde oynaklığın yüksek olabileceğini söyledi.

Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu toplantı özeti ve dış ticaret verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.490 seviyesinin direnç, 1.420 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Küresel Piyasalar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Brent petrolün varili 51 doların üstünde
Brent petrolün varili 51 doların üstünde
Döviz kurları
Döviz kurları
Döviz kurları
Döviz kurları
29 Aralık 2020 güncel altın fiyatları
29 Aralık 2020 güncel altın fiyatları
Asya borsaları Çin hariç yükseldi
Asya borsaları Çin hariç yükseldi
Brent petrolün varili 51 doların üstünde
Brent petrolün varili 51 doların üstünde
Borsa İstanbul'dan rekor üstüne rekor
Borsa İstanbul'dan rekor üstüne rekor
Avrupa borsaları yükselişle açıldı
Avrupa borsaları yükselişle açıldı
Borsa haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı
Borsa haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı
28 Aralık 2020 güncel altın fiyatları
28 Aralık 2020 güncel altın fiyatları

banner350

banner361

banner357

banner363

banner385

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim