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Küresel piyasalar yeni haftada Fed'e odaklandı

Küresel piyasalarda, geçen haftaki negatif seyrin ardından bu hafta ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları takip edilecek.

26 Nisan 2021 Pazartesi 09:53
Küresel piyasalar yeni haftada Fed'e odaklandı
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Dünya genelinde geçen hafta açıklanan imalat ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin, ekonomik aktivitedeki toparlanmanın gücüne işaret etmesine karşın hafta geneline bakıldığında, pay piyasalarında çoğunlukla negatif bir seyir izlendi.

ABD'de cuma günü açıklanan verilere göre, imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI nisanda tarihi zirvesine çıktı. İmalat sanayi PMI nisanda bir önceki aya kıyasla 1,5 puan artarak 60,6'ya, hizmet sektörü PMI da aynı dönemde 2,7 puan artışla 63,1'e yükseldi. Ülkede yeni konut satışları martta aylık yüzde 20,7 artarak Ağustos 2006'dan bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı.

Açıklanan veriler sonra New York borsasında alıcılı bir seyir izlense de haftalık bazda endekslerin değer kaybetmesi dikkati çekti. Geçen hafta vergilerin artırılacağı yönündeki haberler piyasaların üzerinde baskıya neden oldu. ABD Başkanı Joe Biden'ın 1 milyon dolardan fazla kazananlar için sermaye kazançları üzerindeki vergileri artıracağı, söz konusu vergi oranını yüzde 20'den yüzde 39,6'ya çıkaracağı kaydedildi.

Cuma günü Dow Jones endeksi yüzde 0,67, S&P 500 endeksi yüzde 1,09 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,44 yükseldi. Endeksler, bir önceki haftaya göre ortalama yüzde 0,28 değer kaybetti.

Avrupa tarafında, Almanya'nın bileşik PMI verisinin nisanda 56 puana gerilesi ve Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerinin, yeni tip Koronavirüs salgını nedeniyle AB ülkelerinde bütçe açığı ve kamu borcunun hızla yükseldiğini ortaya koymasının ardından satıcılı bir seyir izlendi. Cuma günü Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,27 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,15 değer kaybederken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yatay seyretti. Endeksler haftalık bazda ise yaklaşık yüzde 1 geriledi.

Avro/dolar paritesi ise yükseliş eğilimini üçüncü haftaya taşıyarak analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 1,21 seviyesini test etti.

Asya borsaları yeni haftaya pozitif bir başlangıç yaptı. Kapanışa yakın Çin'de Şanghay Bileşik endeksi yüzde 0,1, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,4 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,7 değer kazandı.

Asya piyasalarında bakır, çelik ve demir gibi metallerin fiyatlarındaki hızlı yükseliş dikkati çekiyor. Bakırın libre fiyatı şu dakikalarda yüzde 1'in üzerindeki değer kazancıyla 4,39 dolardan işlem görüyor. Altının ons fiyatı ise yüzde 0,2'lik sınırlı artışla 1.781 dolar seviyesinde bulunuyor.

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Analistler, bu hafta, salı günü kararları açıklanacak Japonya Merkez Bankası (BoJ) toplantısından, para politikası ile ilgili herhangi bir değişiklik beklenmediğini ifade ederek, veri takviminde, cuma günü Çin'de PMI ve Japonya'da sanayi üretimi ve enflasyon verilerinin öne çıktığını söyledi.

Yurt içinde, cuma günü resmi tatil olması dolayısıyla geçen haftayı perşembe günü tamamlayan Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi, bir önceki hafta kapanışına göre yüzde 4,47 değer kaybetti. Endeks, perşembe günü tepki alımlarıyla yüzde 1,10 değer kazanarak 1.345,15 puana çıkarken, geçen hafta yüzde 3,8 yükselerek 8,3787'den kapanış yapan dolar/TL ise yeni haftaya 8,43 seviyesinde başladı.

Bu hafta perşembe günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanacak Enflasyon Raporu'nun, yurt içi piyasaların odağında bulunduğunu ifade eden analistler, yurt dışında ise Fed ve BoJ'un faiz kararı ile yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildirdi.

Analistler, açıklanacak şirket finansal sonuçlarının da hisse ve sektör bazlı hareketleri artırabileceğini belirterek, Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesi sonrası ABD ile artan gerilim nedeniyle konuyla ilgili gelişmelerin izleneceğini söyledi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.300-1.310 bandının destek konumunda olduğunu aktaran analistler, olası yükselişlerin güç kazanabilmesi için 1.400 puanın üzerinde kalıcılık aranacağını kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

11.00 - Almanya, nisan ayı Ifo endeksleri

15.30 - ABD, mart ayı dayanıklı mal siparişleri

17.30 - ABD, nisan ayı Dallas Fed imalat aktivite endeksi

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Anahtar Kelimeler:
Küresel Piyasalar
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