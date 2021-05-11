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Küresel piyasalar negatif seyrediyor

Küresel piyasalar artan enflasyon endişeleri ile negatif seyrederken, yurt içinde bugün ödemeler dengesi ve sanayi üretimi verileri takip edilecek.

11 Mayıs 2021 Salı 09:30
Küresel piyasalar negatif seyrediyor
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Küresel piyasalarda, cuma açıklanan ABD'nin tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin altında kalması ile oluşan iyimserlik, verinin geçici olduğuna ilişkin açıklamalar ve artan enflasyon beklentileri ile uzun soluklu olamadı.

Enflasyon endişeleri, emtia fiyatlarındaki yükselişle artarken, ABD tahvil piyasasındaki fiyatlamalara göre uzun vadeli enflasyon beklentileri 2006'dan bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Dün ülke ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulunan ABD Başkanı Joe Biden, ekonominin ilk çeyrekte yüzde 6,4 büyüdüğünü anımsatarak, "Gelecek aylarda yaklaşık 40 yılın en hızlı ekonomik büyümesini göreceğimiz tahmin ediliyor. Doğru yönde ilerliyoruz. Ekonomi planımız işliyor." dedi.

Yatırımcılar ise ekonomik aktiviteye ilişkin iyimserlik yerine yarın ABD'de açıklanacak enflasyon ve ABD Hazinesinin gerçekleştireceği tahvil ihaleleri öncesinde enflasyon endişelerini fiyatladı.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi tekrar yüzde 1,60'a çıkarken, New York borsasında teknoloji hisselerinde yoğunlaşan satışlarla negatif bir seyir izlendi.

Dow Jones endeksi yüzde 0,10, S&P 500 endeksi, yüzde 1,04 ve Nasdaq endeksi yüzde 2,55 değer kaybetti.

ABD'nin tahvil faizindeki yükselişe karşın enflasyon endişelerinden destek bulan altının ons fiyatı ise artış eğilimini sürdürerek, 1.845 dolarla 3 ayın zirvesini gördü.

New York borsasında satışların güçlenmesinden önce kapanan Avrupa borsaları ise günü karışık seyirle tamamladı. Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,01 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,78 değer kazanırken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,08 geriledi. Almanya'da DAX 30 endeksi ise yatay seyretti.

Dün açıklanan verilere göre Avro Bölgesi'nde yatırımcı güven endeksi nisanda 7,9 puan artarak 21'e çıktı ve böylece son 3 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

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Bugün Çin'de açıklanan enflasyon verileri de küresel ölçekte endişelerin artmasına neden oldu. Ülkede Tüketici Fiyat Endeksi, nisanda yıllık yüzde 0,9 ile beklentiler paralelinde artarken, Üretici Fiyat Endeksi yüzde 6,8 ile tahminleri aştı.

Bu gelişmelerle, kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 3,2 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,4 değer kaybetti. Çin'de Şanghay bileşik endeksi ise sınırlı da olsa pozitif ayrışarak yüzde 0,2 yükseldi.

Yurt içinde, dün pozitif eğilimini sürdüren Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,36 değer kazanarak günü 1.460,90 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde ödemeler dengesi, sanayi üretim endeksi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulunun toplantı özetinin takip edileceğini belirterek, BIST 100 endeksinin 1.460 direnci üzerinde kalıcılık sağlayamaması durumunda 1.420 ve 1.390 desteklerinin gündeme gelebileceğini söyledi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği anketlere katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının martta 3,6 milyar dolar açık vermesini bekliyor. Ekonomistler, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ise martta bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13,8 artmasını öngörüyor.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, mart ayı ödemeler dengesi ve sanayi üretimi endeksi

12.00 Almanya, mayıs ayı ZEW ekonomik beklentiler endeksi

14.00 Türkiye, TCMB Para Politikası Kurulunun toplantı özeti

17.00 ABD, JOLTS açık iş sayısı değişimi

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Anahtar Kelimeler:
Küresel Piyasalar
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