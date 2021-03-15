banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Siyaset meslek olduğu müddetçe…
Siyaset meslek olduğu müddetçe…
Oxford-AstraZeneca aşısı bize gelirse ne olacak?
Oxford-AstraZeneca aşısı bize gelirse ne...
Gerçekler acıdır
Gerçekler acıdır
UBP istikrara kavuşmalı
UBP istikrara kavuşmalı
banner376

Küresel piyasalar merkez bankalarına odaklandı

Küresel piyasalarda geçen hafta tahvil faizlerindeki yükseliş eğilimi devam ederken, yeni haftada, başta ABD Merkez Bankası (Fed) olmak üzere merkez bankalarının toplantıları takip edilecek.

15 Mart 2021 Pazartesi 10:12
Küresel piyasalar merkez bankalarına odaklandı
banner337
banner351

Tahvil faizlerindeki yükseliş eğiliminin devam etmesi nedeniyle geçen hafta Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) sözle yönlendirme ile piyasaları sakinleştirmeye çalıştırmasının ardından bu hafta gündemin odağında; Fed, İngiltere Merkez Bankası (BoE), Japonya Merkez Bankası (BoJ) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) gerçekleştireceği toplantılar bulunuyor.

ABD'de geçen hafta gerçekleştirilen tahvil ihalelerinin sorunsuz atlatılması ve beklentilerin altında gelen çekirdek enflasyon verisiyle hafta içinde düşüş eğilimi gösteren 10 yıllık tahvil faizleri, cuma günü yönünü tekrar yukarıya çevirdi.

Perşembe günü 1,48 seviyelerine gerileyen ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, cuma günü yüzde 1,64 ile Şubat 2020'den bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Tahvil faizlerinin yeniden yükselişe geçmesiyle 1,9 trilyon dolarlık ekonomik destek paketinin yasalaşmasına karşın cuma günü New York borsasında karışık bir seyir izlendi.

Dow Jones endeksi yüzde 0,90 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,10 değer kazanarak kapanış rekorlarını kırdı. Nasdaq endeksi ise teknoloji hisselerinden sanayi hisselerine geçişin devam etmesiyle yüzde 0,59 değer kaybetti.

Avrupa tarafında, geçen hafta ECB, piyasa beklentileri doğrultusunda faiz oranları ve Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nın (PEPP) toplam büyüklüğünde değişikliğe gitmezken, Banka'nın, karar metni ve sözle yönlendirmelerle "güvercin" tutumunu devam ettirmesinin piyasalara etkisi sınırlı kaldı. ECB Başkanı Christine Lagarde, tahvil faizlerindeki son artışın daha geniş finansman koşulları için bir risk teşkil ettiğini belirterek, "PEPP'te alımlar gelecek çeyrekte dikkate değer şekilde daha hızlı olacak" ifadesini kullandı.

Lagarde'ın açıklamalarına karşın tahvil piyasasındaki oynaklığın haftanın son işlem gününde de devam etmesi ile pay piyasalarında karışık bir seyir izlendi. Cuma günü Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,46 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,03 gerilerken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,36 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,21 değer kazandı.

Asya borsaları da yeni haftaya karışık başladı. Çin'de açıklanan sanayi üretim endeksinin yüzde 35,1 ve perakende satışların yüzde 33,8 ile beklentilerin üzerinde artmasına karşın kapanışa yakın Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,9 değer kaybetti. Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2 yükselirken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,1 geriledi.

banner341
Yurt içinde, geçen haftanın son işlem gününde yüzde 0,06 ile sınırlı bir yükseliş kaydeden BIST 100 endeksi, günü 1.557,39 puandan tamamladı. Cuma günü yüzde 1,13 artış ile 7,5609'dan kapanış yapan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 7,5690 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bu hafta yurt içinde TCMB'nin faiz kararı, yurt dışında ise Fed başta olmak üzere gelişmiş ülke merkez bankalarının toplantılarının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydetti. Fed'in faiz kararı çarşamba, TCMB ve BoE'ninki perşembe, BoJ'un kararı ise cuma günü açıklanacak.

Merkez bankalarının faiz kararlarının yanı sıra tahvil piyasasında etkili olan satışları dengelemek için atılacak adımlar ve sözle yönlendirmelerin de takip edileceğini bildiren analistler, veri gündeminde ise bugün yurt içinde konut satışları, ABD'de New York Fed sanayi endeksinin öne çıktığını söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.570 ve tarihi zirve konumundaki 1.582 seviyelerinin direnç, 1.550 ve 1.520'nin destek konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu TCMB'nin perşembe günkü toplantısında bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 100 baz puan artırarak yüzde 17'den yüzde 18'e yükselteceğini tahmin ediyor.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, şubat ayı konut satış istatistikleri

11.00 Türkiye, şubat ayı bütçe dengesi

15.30 ABD, New York Fed imalat endeksi

banner360
Son Güncelleme: 15.03.2021 11:15
Anahtar Kelimeler:
Küresel Piyasalar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Borsa haftaya yükselişle başladı
Borsa haftaya yükselişle başladı
Döviz kurları
Döviz kurları
Bitcoin'den yeni rekor!
Bitcoin'den yeni rekor!
Döviz kurları
Döviz kurları
Brent petrolün varili 68,31 dolar
Brent petrolün varili 68,31 dolar
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Altın fiyatları bugün ne kadar?
ABD enflasyonu korkutucu değil(miş): Işıklar kapansın, müzik açılsın
ABD enflasyonu korkutucu değil(miş): Işıklar kapansın, müzik açılsın
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Küresel piyasalar ECB'ye odaklandı
Küresel piyasalar ECB'ye odaklandı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim