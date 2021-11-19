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Küresel piyasalar merkez bankalarına odaklandı

Küresel piyasalar karışık seyir izlerken bugün ABD ve Avrupa Merkez Bankalarının yetkililerinin açıklamaları takip edilecek.

19 Kasım 2021 Cuma 10:05
Küresel piyasalar merkez bankalarına odaklandı

ABD'de dün açıklanan Philadelphia Fed İmalat Endeksi kasımda piyasa beklentilerinin üzerinde artış göstererek 7 ayın en yüksek seviyesine ulaşırken, haftalık işsizlik başvuruları ise 268 bin ile tahminlerin hafif üzerinde arttı.

Dün ekonomideki toparlanmanın devam ettiği iyimserliği pay piyasalarını desteklerken, Fed yetkililerinin sözle yönlendirmeleri de yatırımcıların odağındaydı.

Analistler, Fed yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin bugün de devam edeceğini kaydederek, para politikası tutumu kapsamında "şahin" olarak nitelendirilen üyelerin konuşmalarının oynaklığı artırabileceğini bildirdi.

Öte yandan, Uluslararası Para Fonu (IMF) Sözcüsü Gerry Rice, tedarik zinciri aksamalarının devam etmesi veya enflasyon beklentilerinin kısa dönemli fiyat hareketleriyle bozulması durumunda dünyanın bazı bölgelerinde enflasyonun daha kalıcı hale gelebileceğini belirtti.

Bu gelişmelerle, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yatay bir seyirle yüzde 1,59 seviyelerinde dengelendi. Dolar endeksi sınırlı da olsa değer kaybederek 95,7'ye gerilerken, petrol fiyatları yükselişe geçti.

Dün, New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 0,34 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,45 artışla rekor kapanış yaparken, Dow Jones endeksi yüzde 0,17 değer kaybetti. Bugün endeks vadeli işlem kontratlarında alıcılı seyrin devam ettiği görülüyor.

Avrupa pay piyasalarında dün satıcılı bir seyir hakim olurken, bugün gözler ECB Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı konuşmaya çevrildi.

Lagarde, hafta başında yaptığı açıklamada gelecek sene faiz artışına gitmek için bir sebep olmadığını belirtmesinin ardından, pay piyasalarında faiz artışına ilişkin beklentiler 2022'den 2023'e revize edildi.

Bölgede Covid-19 vakaları yükselmeye devam ederken, doğal gaz ve göçmen krizine ilişkin riskler de varlığını sürdürüyor.

Dün, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,18, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,48, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,59 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,21 değer kaybetti. .

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Euro/dolar paritesi ise bugün önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 1,1355'ten işlem görüyor.

ABD'deki alıcılı seyir yeni günde Asya'ya da taşınırken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi negatif ayrıştı.

Asya

Hong Kong borsasında Çinli teknoloji şirketi Alibaba'nın 2022 için beklentilerini düşürmesi sonrası hisse senedi yüzde 10'a yakın gerilerken, Alibaba'daki düşüş eğilimi teknoloji hisseleri öncülüğünde bütün endekste etkili oldu.

Japonya'da açıklanan makro ekonomik verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ekimde yıllık yüzde 0,1 artışla beklentilerin altında kaldı.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,52, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,9 değer kazanırken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,4 değer kaybetti.

Yurt içi piyasalar

Yurt içinde, dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 100 baz puan indirerek yüzde 15'e düşürdü.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi dün önceki kapanışa göre 1,75 değer kazanarak kapanış rekorunu 1.736,88 puana taşıdı.

Dolar/TL ise uluslararası piyasada 11,3081 ile gördüğü en yüksek seviyeyi tazelerken, günü yüzde 3,27 artışla 10,9786'dan tamamladı. Dolar/TL bugün bankalaarası piyasanın açılışında 11,1020 seviyesinden işlem görüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Küresel Piyasalar
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