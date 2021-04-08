banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Devlet hekimleri günde kaç saat çalışıyor!
Devlet hekimleri günde kaç saat...
Dr. Fazıl Küçük’ü dokunulmaz kılmak
Dr. Fazıl Küçük’ü dokunulmaz kılmak
“Bizim derdimiz ekmek kavgası. Koltuk değil!”
“Bizim derdimiz ekmek kavgası. Koltuk...
Tıp-İş’in eylemi ve cevapları aranan sorular
Tıp-İş’in eylemi ve cevapları aranan...
banner376

Küresel piyasalar karışık seyrediyor

Küresel piyasalar, dün yayımlanan ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanakları sonrası karışık bir seyir izlerken, bugün makroekonomik veri gündemi ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları takip edilecek.

08 Nisan 2021 Perşembe 10:46
Küresel piyasalar karışık seyrediyor
banner337

Fed'in 16-17 Mart’ta düzenlenen Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının tutanakları dün akşam yayımlandı. Fed'in tutanakları, maksimum istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerinde kayda değer bir ilerleme sağlanmasının biraz zaman alacağını ve varlık alımlarının en azından mevcut hızda devam edeceğini ortaya koydu. Salgının görünüm açısından önemli riskler oluşturmaya devam ettiği vurgulanan tutanaklarda, mevcut politika duruşu ve yönlendirmesinin ekonomik toparlanmayı daha fazla teşvik için uygun olduğuna işaret edildi.

Dün, ABD Hazine Bakanlığı da kurumlar vergisine yönelik düzenlemeleri içeren ve ABD Başkanı Joe Biden'ın açıkladığı 2,3 trilyon dolarlık altyapı paketini finanse edecek vergi planının detaylarını paylaştı. Vergi planında, kurumsal vergilendirmenin yeniden şekillendirileceği belirtilerek kurumlar vergisi oranının yüzde 21'den yüzde 28'e yükseltileceği kaydedildi.

Uluslararası Para Fonu (IMF) ile Dünya Bankasının düzenlediği Bahar Toplantıları kapsamında dün bir basın toplantısı düzenleyen IMF Başkanı Kristalina Georgieva ise aşı politikasının ekonomik bir politika olduğunu belirterek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının sona erdirilmesinde sağlanan hızlı ilerlemenin küresel ekonomiye 2025'e kadar yaklaşık 9 trilyon dolarlık katkı sağlayabileceğini ifade etti. Tünelin sonunda ışığın göründüğüne işaret eden Georgieva, ancak krizin "karanlık bir gölge" oluşturmaya devam ettiğini söyledi.

Bu gelişmeler ve ABD'de açıklanan dış ticaret açığının, şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 4,8 artarak 71,1 milyar dolara çıkmasının ardından New York borsasında karışık bir seyir izlendi.

Dow Jones endeksi yüzde 0,05 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,15 artarken, Nasdaq endeksi yüzde 0,07 değer kaybetti. Dolar endeksi sınırlı yükselişle 92,4'e çıktı, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ise yüzde 1,65-1,68 dar bandında dengelendi.

Avrupa tarafında, İngiltere hariç beklentilerden iyi gelen hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerine karşın pay piyasalarında karışık bir seyir izlendi. IHS Markit tarafından yayımlanan verilere göre, Almanya'da şubatta 45,7 olan hizmet sektörü PMI, martta 51,5 puana çıktı. Hizmet sektörü PMI Avro Bölgesi'nde 49,6'ya, İngiltere'de de 56,3'e yükseldi.

banner341
Dün Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,24 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,01 değer kaybederken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,91 yükseliş kaydetti.

Bugün Japonya'da açıklanan cari işlemler fazlasının 2,9 trilyon yen ile beklentileri aşmasına karşın şu dakikalarda Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2 değer kaybederken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,1 yükseldi.

Yurt içinde, BIST 100 endeksi dün, banka hisselerindeki toparlanmaya karşın yüzde 0,19 değer kaybederek günü 1.417,89 puandan tamamladı. Dün yüzde 0,2 artışla 8,1611'den kapanış yapan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 8,1700 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Fed başkanı Powell'ın konuşmasının yanı sıra Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve ABD'de haftalık işsizlik başvuruları verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.440 ve 1.465 seviyelerinin direnç, 1.390 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

12.00 Avro Bölgesi, şubat ayı ÜFE

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

15.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları

banner360
Anahtar Kelimeler:
Küresel Piyasalar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Günün piyasa ve döviz analizi
Günün piyasa ve döviz analizi
Petrol fiyatları düşüşte
Petrol fiyatları düşüşte
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Döviz kurları
Döviz kurları
Altın ve Gümüş: Yer altında biriken enerji misali...
Altın ve Gümüş: Yer altında biriken enerji misali...
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Borsa güne yatay başladı
Borsa güne yatay başladı
Küresel piyasalar Fed'in toplantı tutanaklarına odaklandı
Küresel piyasalar Fed'in toplantı tutanaklarına odaklandı
Döviz kurları
Döviz kurları

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim