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Küresel piyasalar karışık bir seyir izliyor

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısından çıkan kararların ardından karışık bir seyir izliyor.

29 Nisan 2021 Perşembe 11:24
Küresel piyasalar karışık bir seyir izliyor
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ABD Merkez Bankası (Fed), nisan ayı toplantısında, beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı. Karar metninde, aşılamadaki ilerleme ve güçlü politika desteğinin etkisiyle ekonomik faaliyet ile istihdam göstergelerinin güçlendiği vurgulanırken, enflasyonun yükseldiği ancak bu yükselmenin büyük ölçüde geçici faktörlerden kaynaklandığı belirtildi. Açıklamada, devam eden halk sağlığı krizinin ekonomi üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiği ve ekonomik görünüme yönelik risklerin sürdüğü kaydedildi.

Fed Başkanı Jerome Powell, düzenlediği basın toplantısında, varlık alımlarını azaltmayı konuşmanın henüz zamanı olmadığını ifade ederek, "Enflasyonda bu yıl yüzde 2'nin üzerinde geçici bir yükseliş faiz artışı için gerekli standardı karşılamayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

ABD borsaları değer kaybetti

Söz konusu gelişmelerle New York borsasında satıcılı bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi yüzde 0,48, S&P 500 endeksi yüzde 0,08 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,28 değer kaybetti.

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Avrupa'da dün açıklanan ilk çeyrek finansal sonuçlara göre Deutsche Bank 908 milyon avro, Lyods Bankacılık Grubu ise 1,9 milyar sterlin kar ile tahminlerden iyi bir performans gösterdi.

Avrupa borsalarında İtalya hariç pozitif seyir

Fed öncesi kapanış yapan borsalarda, şirket finansal sonuçlarına ilişkin iyimserliğin devam etmesi ile İtalya hariç pozitif bir seyir izlendi. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,27, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,28 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,53 değer kazanırken, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,06 geriledi.

Avro/dolar paritesi ise Fed sonrası artış eğilimini sürdürerek 1,2152 ile son 2 ayın en yüksek seviyesine çıktı.

Bugün Japonya'da resmi tatil dolayısıyla piyasalarda işlem gerçekleştirilmezken, Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 yükseldi, Güney Kore'de Kospi endeksi ise yatay seyretti.

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Anahtar Kelimeler:
Küresel Piyasalar
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