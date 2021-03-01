Küresel piyasalar iki gelişmeyle nefes aldı

Avustralya Merkez Bankası’nın tahvillere müdahalesi ve 1,9 trilyon dolarlık ABD mali teşvik paketinin Temsilciler Meclisi’nden geçmesi sonrası hisse senedi piyasaları yeni haftaya pozitif başladı.

Asya’da Japon Topix endeksi yüzde 1'in üzerinde primle kazançlara öncülük etti. Avustralya S&P/ASX 200 ve Hong Kong Hang Seng Endeksi de yüzde 1'in üzerinde artış kaydetti. ABD S&P 500 vadelileri yüzde 1'e yakın yükselişle açılış için pozitif sinyaller verirken Avrupa Euro Stoxx 50 vadelileri ise %1 yükselişte. Dolar ise yeni haftada gelişmiş ülke para birimlerine karşı düşüş kaydediyor.

Tahvillere müdahale geldi

Pandemi teşviklerinin yüksek enflasyon getirebileceği endişesiyle geçtiğimiz hafta sert yükselen tahvil getirilerine merkez bankaları tahvil alımlarıyla yanıt vermeye başladı. Geçtiğimiz haftaki ağır tahvil satış dalgasında yüzde 2’ye kadar yaklaşan Avustralya 10 yıllık tahvil getirisi bu sabah 32 baz puan birden gerileyerek pandemi başından beri en sert düşüşünü kaydetti. Getirinin düşmesinde Avustralya Merkez Bankasının 3,1 milyar dolar ile normalin iki katı uzun vadeli tahvil satın almasının etkisi oldu.

Japonya ve Yeni Zelanda tahvilleri de haftaya ralli yaparak başladı. ABD 10 yıllık tahvil getirisi ise yüzde 1,40 civarında dengelendi. Beş yıllık tahvil getirisinin de geçen hafta 16 baz puan sıçraması Fed faiz artışı tahminlerini swap piyasasında Mart 2023’e çekmiş, bu piyasada 2024 sonu için 90 baz puandan fazla faiz artışı fiyatlanmıştı.

Bazı traderlara göre oluşan bu fiyatlama fazla agresif ve kısa vadeli tahvil alımı için yatırımcılara fırsat yaratıyor. JPMorgan Chase & Co.’dan Jay Barry beş yıllık ABD tahvilinde alım önerirken TD Securities stratejistleri aynı tahvildeki alım önerilerini kuvvetlendirdi. Barclays analisti Anshul Pradhan üç yıl vadeli tahvilde alım önerdi. Citi analisti Jabaz Mathai yatırımcıların 3-7 yıl vadeli tahvillere yönelmesini tavsiye etti.