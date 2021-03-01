banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Kayıplarımız azımsanamaz
Kayıplarımız azımsanamaz
Antikor testleri neden konuşulmuyor?
Antikor testleri neden konuşulmuyor?
Medya neden bu hallere düştü?
Medya neden bu hallere düştü?
Patron varsa gazetecilik yoktur!
Patron varsa gazetecilik yoktur!
banner376
Flaş Haber
Ölümlü trafik kazası
Kapat

Küresel piyasalar iki gelişmeyle nefes aldı

Piyasalarda geçen haftanın gündeminde ilk sırada yer alan tahvil getirileri yeni haftanın ilk işlem gününde dengelenme sinyalleri verirken, ABD'de 1,9 trilyon dolarlık teşvik paketinin Temsilciler Meclisi'nden geçmesi de piyasaların yeni haftaya pozitif girmesine olanak sağladı

01 Mart 2021 Pazartesi 11:00
Küresel piyasalar iki gelişmeyle nefes aldı
banner337
banner351

Avustralya Merkez Bankası’nın tahvillere müdahalesi ve 1,9 trilyon dolarlık ABD mali teşvik paketinin Temsilciler Meclisi’nden geçmesi sonrası hisse senedi piyasaları yeni haftaya pozitif başladı.

Asya’da Japon Topix endeksi yüzde 1'in üzerinde primle kazançlara öncülük etti. Avustralya S&P/ASX 200 ve Hong Kong Hang Seng Endeksi de yüzde 1'in üzerinde artış kaydetti. ABD S&P 500 vadelileri yüzde 1'e yakın yükselişle açılış için pozitif sinyaller verirken Avrupa Euro Stoxx 50 vadelileri ise %1 yükselişte. Dolar ise yeni haftada gelişmiş ülke para birimlerine karşı düşüş kaydediyor.

banner341
Tahvillere müdahale geldi

Pandemi teşviklerinin yüksek enflasyon getirebileceği endişesiyle geçtiğimiz hafta sert yükselen tahvil getirilerine merkez bankaları tahvil alımlarıyla yanıt vermeye başladı. Geçtiğimiz haftaki ağır tahvil satış dalgasında yüzde 2’ye kadar yaklaşan Avustralya 10 yıllık tahvil getirisi bu sabah 32 baz puan birden gerileyerek pandemi başından beri en sert düşüşünü kaydetti. Getirinin düşmesinde Avustralya Merkez Bankasının 3,1 milyar dolar ile normalin iki katı uzun vadeli tahvil satın almasının etkisi oldu.

Japonya ve Yeni Zelanda tahvilleri de haftaya ralli yaparak başladı. ABD 10 yıllık tahvil getirisi ise yüzde 1,40 civarında dengelendi. Beş yıllık tahvil getirisinin de geçen hafta 16 baz puan sıçraması Fed faiz artışı tahminlerini swap piyasasında Mart 2023’e çekmiş, bu piyasada 2024 sonu için 90 baz puandan fazla faiz artışı fiyatlanmıştı.

Bazı traderlara göre oluşan bu fiyatlama fazla agresif ve kısa vadeli tahvil alımı için yatırımcılara fırsat yaratıyor. JPMorgan Chase & Co.’dan Jay Barry beş yıllık ABD tahvilinde alım önerirken TD Securities stratejistleri aynı tahvildeki alım önerilerini kuvvetlendirdi. Barclays analisti Anshul Pradhan üç yıl vadeli tahvilde alım önerdi. Citi analisti Jabaz Mathai yatırımcıların 3-7 yıl vadeli tahvillere yönelmesini tavsiye etti.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Küresel Piyasalar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ABD tahvil fırtınası biraz dinse de, kara bulutlar henüz dağılmadı!
ABD tahvil fırtınası biraz dinse de, kara bulutlar henüz dağılmadı!
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Borsa haftaya yükselişle başladı
Borsa haftaya yükselişle başladı
Döviz kurları
Döviz kurları
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Sn. Dr. FED. Ameliyathaneden bekleniyorsunuz!
Sn. Dr. FED. Ameliyathaneden bekleniyorsunuz!
Petrol fiyatları genel satışa rağmen aylık kazanca ilerliyor
Petrol fiyatları genel satışa rağmen aylık kazanca ilerliyor
Dünya borsaları, tahvil faizlerindeki yükselişle sert düştü
Dünya borsaları, tahvil faizlerindeki yükselişle sert düştü
Borsa güne düşüşle başladı
Borsa güne düşüşle başladı
Döviz kurları
Döviz kurları

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim