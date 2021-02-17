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Küresel piyasalar Fed'in toplantı tutanaklarına odaklandı

Küresel piyasalar karışık bir seyir izlerken, bugün ABD Merkez Bankası'nın toplantı tutanakları ile yoğun veri gündemi yatırımcıların odağında bulunuyor.

17 Şubat 2021 Çarşamba 09:56
Küresel piyasalar Fed'in toplantı tutanaklarına odaklandı
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, aşılama çalışmaları ve ABD'de hayata geçirilmesi planlanan ekonomik destek paketi ile ilgili haber akışı piyasaların gündemindeki yerini korurken, emtia fiyatlarındaki yükselişlerin neden olduğu enflasyonist baskıya yönelik endişeler, Fed başta olmak üzere merkez bankalarının iletişiminin önemini artırdı.

Tarım emtia fiyatlarındaki yüksek seyrin yanı sıra petrol fiyatlarındaki artış, küresel enflasyon konusunda soru işaretlerinin artmasına neden oluyor. Brent petrolün varil fiyatı 63 doların üzerine çıkarak 13 ayın zirvesine yerleşirken, dün altının ons fiyatındaki gerileme ve doların gelişmekte olan ülke para birimlerine karşı değer kazanması dikkati çeken fiyatlamalar arasındaydı.

ABD'de dün açıklanan verilere göre New York Fed imalat endeksi, şubatta 12,1 değeriyle 5 ayın en yüksek seviyesine çıkarken, New York borsasında karışık bir seyir izlendi. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri ise yüzde 1,22'den yüzde 1,29'a çıktı.

Dün Dow Jones endeksi yüzde 0,20 artarak kapanış rekorunu 31.522,75 puana taşıdı. S&P 500 endeksi yüzde 0,06 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,34 değer kaybetti.

Avrupa borsalarında dün Fransa hariç negatif bir seyir izlendi. Dün açıklanan verilere göre Avro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış Gayri Safi Yurtiçi Hasıla, 2020'nin 4. çeyreğinde yüzde 0,6 gerileyerek beklentilerinin altında kaldı.

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İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,11, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,32 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,69 gerilerken, Fransa'da CAC 40 endeksi ise günü yatay tamamladı.

Bugün Avrupa Birliği (AB) Komisyonu üyelerinin toplantısı ve sonrasında AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in açıklamaları takip edilecek.

Asya borsalarında bugün karışık bir seyir izleniyor. Japonya'da açıklanan verilere göre, ihracat ocakta yüzde 6,4 artmasına karşın beklentilerin altında kalırken, ithalat ise yüzde 9,5 ile tahminlerden fazla geriledi.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,4 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,8 değer kaybetti. Çin'de ise devam eden tatil nedeniyle piyasalarda işlem gerçekleştirilmedi.

Yurt içinde, dün analistlerin önemli direnç olarak nitelendirdikleri 1.570 puanın üzerini test eden BIST 100 endeksi, bu seviyede etkisini artıran satışlarla düşüşe geçti. BIST 100 endeksi, yüzde 1,26 değer kaybederek günü 1.542,82 puandan tamamladı. Dün doların gelişmekte olan ülke para birimlerine karşı değer kazanmasının etkisiyle yüzde 0,5 artarak 7,0007'den kapanış yapan dolar/TL ise, bugün bankalararası piyasanın açılışında 6,9950 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Fed'in toplantı tutanakları ve yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildirdi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.525 puanın üzerinde kalındığı sürece kısa ve orta vadeli yükseliş eğiliminin sürebileceğini belirten analistler, 1.570 ve 1.582 seviyelerinin ise önemli direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Küresel Piyasalar
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