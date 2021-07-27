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Küresel piyasalar Fed'i bekliyor

Küresel piyasalarda karışık bir seyir izlenirken, yatırımcılar bugün başlayacak ve iki gün sürecek ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Açık Piyasa Komitesi toplantısına odaklandı.

27 Temmuz 2021 Salı 14:43
Küresel piyasalar Fed'i bekliyor

Yeniden artışa geçen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayıları ve bunun ekonomiye etkileri konusundaki tedirginlikler piyasalar üzerinde baskıya neden olsa da açıklanan şirket finansal sonuçları ve makroekonomik verilerin beklentileri aşması, iyimser fiyatlamaların devam etmesini sağlıyor.

Öte yandan ekonomideki toparlanma, yükseliş eğilimindeki enflasyon ve artan Kovid-19 vaka sayıları arasında sıkışan para ve maliye politikalarına yönelik belirsizlikler, piyasaların ana gündemini oluşturmaya devam ediyor.

Bu anlamda Fed'in bugün başlayacak Açık Piyasa Komitesi toplantısının yarın yayımlanacak kararları ve sonrasında Fed Başkaı Jerome Powell'ın basın toplantısı yatırımcıların odağında bulunuyor.

Analistler, Fed'in faizlerde değişikliğe gitmesinin beklenmediğini belirterek, üyelerin geçen ay tartışmaya başladığı varlık alımlarının azaltılması ile ilgili yönlendirmenin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.

Dün ABD'de açıklanan verilere göre, ülkede yeni konut satışları haziranda aylık yüzde 6,6 azalışla 676 bine inerek beklentilerin altında kaldı ve Nisan 2020'den bu yana kaydedilen en düşük seviyeye geriledi.

Açıklanan şirket finansal sonuçlarının ise genel olarak beklentileri aşmasıyla New York borsasında alıcılı bir seyir izlendi. Dow Jones ve S&P 500 endeksi yüzde 0,24, Nasdaq endeksi yüzde 0,03 değer kazanarak kapanış rekorlarını kırdı.

Avrupa tarafında ise Kovid-19 salgınında delta varyantı endişeleri devam ederken, borsalarda dün karışık bir seyir izlendi. Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,15 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,68 yükselirken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,03 ve Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,32 değer kaybetti.

Avro/dolar paritesi ise haftaya toparlanma isteğiyle başladı ve geçen hafta kapanışına göre yüzde 0,3 artarak 1,18'in üzerine çıktı.

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Asya'da, ABD ile Çin arasında artan gerilim ve Hong Kong borsasında kote Çinli şirket hisseleri üzerindeki baskı gündemi meşgul ediyor. Öte yandan bugün açıklanan verilere göre Güney Kore'de 2. çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla yıllık yüzde 5,9 ile beklentiler seviyesinde artış kaydetti.

Bu gelişmelerle kapanışa yakın Hong Kong'da Hang Seng endeksi sert düşüşünü sürdürerek yüzde 2,1 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 değer kaybederken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,4 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,3 yükseldi.

Yurt içinde, uzun bayram tatili sonrası ilk işlem gününde alımların güçlenemediği Borsa İstanbul'da, yüzde 0,18 değer kaybeden BIST 100 endeksi, günü 1.349,11 puandan tamamladı. Dün 8,5589'dan kapanış yapan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında yatay seyirle 8,5590 seviyesinde işlem görüyor.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de dayanıklı mal siparişleri ve tüketici güven endeksi başta olmak üzere açıklanacak veri ve şirket finansal sonuçlarının takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.320 seviyesinin destek, 1.400 puanın direnç konumunda olduğunu söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

15.30 ABD, haziran ayı dayanıklı mal siparişleri

16.00 ABD, mayıs ayı konut fiyat endeksi

17.00 ABD, temmuz ayı tüketici güven endeksi

17.00 ABD, temmuz ayı Richmond Fed imalat endeksi

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Anahtar Kelimeler:
Küresel Piyasalar
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