Küresel piyasalar Fed'e odaklandı

Fed'in dün başlayan ve bugün sona erecek FOMC toplantısından çıkacak kararlar ve sonrasında Powell'ın gerçekleştireceği basın toplantısı öncesinde pay piyasalarında karışık bir seyir izleniyor.

Analistler, Fed'in "güvercin" tutumunda herhangi bir değişikliğe gitmesinin beklenmediğini belirterek, karar metni ve Powell'ın açıklamalarında varlık alımlarının geleceği ile Fed'in enflasyon endişelerine bakışına dair ipuçlarının aranacağını bildirdi.

Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden, federal kurumlarda çalışan işçiler için asgari saatlik ücretin 15 dolara çıkarılmasına yönelik kararnameye imza attı. Bugün Biden’ın Kongre’de yapacağı konuşmada ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde de bulunmasının beklendiğini aktaran analistler, açıklanan ilk çeyrek şirket finansal sonuçları ve emtia fiyatlarındaki oynaklığın da sektör ve hisse bazlı ayrışmaları artırdığını ifade etti.

Dün ABD'de açıklanan verilere göre, ülkede tüketici güven endeksi 14 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Konut Fiyat Endeksi de şubatta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artarak Şubat 2006'dan bu yana en yüksek artışı kaydetti.

Bu gelişmelere karşın bugünkü Fed kararları öncesinde New York borsasında yatay bir seyir izlenirken, dolar endeksi ise 91 seviyesinin hemen üzerinde dengelendi.

Dow Jones endeksi yüzde 0,01 yükseldi, S&P 500 endeksi yüzde 0,02 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,34 değer kaybetti.

Avrupa borsalarında sınırlı da olsa düşüşler görüldü. Açıklanan şirket finansal sonuçları genel olarak beklentilerden iyi bir toparlanmaya işaret ederken, Almanya'da Ifo İhracat Beklenti Endeksi de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ardından küresel ekonomide toparlanma umutlarıyla son 10 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

İtalya'da Başbakan Mario Draghi liderliğindeki hükümetin, Avrupa Birliği'nden (AB) Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerini hafifletmek amacıyla alınacak kurtarma fonuna ilişkin planı parlamentoda onaylanırken, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poors (S&P), AB Komisyonu’nun hazırladığı 800 milyar avroluk paketin AB’nin büyümesini destekleyeceğini bildirdi.

Bu gelişmelere karşın dün İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,26, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,31, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,03 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,17 değer kaybetti. Avro/dolar paritesi ise 1,2050-1,2100 dar bandında dalgalı bir seyir izledi.

Bugün Asya pay piyasalarında karışık bir seyir izleniyor. Japonya'da açıklanan perakende satışların martta yıllık yüzde 5,2 artarak beklentileri aşmasının ardından kapanışa yakın Nikkei 225 endeksi yüzde 0,4 yükseldi. Şu dakikalarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1 değer kaybetti.

Yurt içinde, açıklanan şirket finansal sonuçlarının genel olarak tahminleri aşması ile alıcılı bir seyir izlenen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,31 değer kazanarak günü 1.392,00 puandan tamamladı. Bankacılık hisselerinin ise yükseliş eğilimine katılamayarak ortalama yüzde 0,60 değer kaybetmesi dikkati çekti. Dün yüzde 0,8 düşüşle 8,2164'ten kapanış yapan dolar/TL ise, bugün bankalararası piyasanın açılışında 8,2320 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün açıklanacak Fed'in faiz kararının yanı sıra veri gündemi ve şirket finansal sonuçlarının takip edileceğini belirterek, nisan başından bu yana gerileyen ve yüzde 1,53'ü gören ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin, tekrar yüzde 1,63'e çıkmasının risk iştahını olumsuz etkileyebileceğini kaydetti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde sırasıyla 1.350 ve 1.300-1.310 bandının destek konumunda olduğunu aktaran analistler, yükselişlerin güç kazanabilmesi için 1.400 puanın üzerinde kalıcılık aranacağını bildirdi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, mart ayı uluslararası rezervler ve döviz likiditesi

15.30 ABD, mart ayı dış ticaret dengesi

21.00 ABD, Fed'in faiz kararı

21.30 ABD, Fed Başkanı Powell'ın basın toplantısı