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Küresel piyasalar Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarına odaklandı

Küresel piyasalarda dün karışık bir seyir izlenmesinin ardından bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın konuşması ve açıklanacak makroekonomik veriler takip edilecek.

10 Şubat 2021 Çarşamba 08:45
Küresel piyasalar Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarına odaklandı
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ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkileriyle mücadeleye yönelik ekonomik destek paketine ilişkin gelişmeler piyasaların gündemindeki yerini korurken, dün ABD Başkanı Joe Biden 1,9 trilyon dolarlık paketi görüşmek üzere iş insanlarıyla bir araya geldi.

Destek paketine ilişkin artan beklentiler pay piyasalarını desteklese de dün New York borsasında dar bant içinde sakin bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi yüzde 0,03 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,11 değer kaybederken, Nasdaq endeksi yüzde 0,14 yükselişle rekor tazeledi.

Dün açıklanan verilere göre ABD'de JOLTS açık iş sayısı, geçen yılın aralık ayında piyasa beklentilerinin aksine artış göstererek 6 milyon 646 bine yükselirken, şirket finansal sonuçları da hisse ve sektör bazlı hareketlerin artmasına neden oldu. Twitter, 2020'de karını bir önceki yıla göre yüzde 7 artırarak 3,7 milyar dolara çıkarması sonrası şirketin hisselerinin fiyatı yüzde 2'nin üzerinde değer kazandı.

Avrupa borsaları da dün karışık bir görünüm sergiledi. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,12 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,10 yükselirken, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,34 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,54 düşüş kaydetti.

Avro/dolar paritesi ise yükselişini 3. işlem gününe taşıyarak bir önceki kapanışa göre yüzde 0,54'lük artışla 1,2117'ye çıktı. Bugün Asya piyasalarında 1,2130 seviyelerinde işlem gören paritede, analistlerin önemli direnç olarak nitelendirdikleri 1,2150 seviyesi takip edilecek.

Bugün Çin'de açıklanan enflasyon verisinin beklentilerin altında kalması sonrası borsalarda pozitif bir seyir izleniyor. Kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,1 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,6 değer kazanırken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi önceki kapanışın hemen üzerinde bulunuyor.

Çin'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ocakta yıllık yüzde 0,3 gerilerken, Güney Kore'de işsizlik oranı yüzde 5,4 ile 1999 yılından bu yana en yüksek seviyesine çıktı. Yarın Asya ülkelerinin neredeyse tamamında başlayacak resmi tatiller nedeniyle piyasalarda işlem gerçekleştirilmeyecek.

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Yurt içinde, dün özellikle banka hisselerinde güçlenen alımlarla yüzde 0,60 değer kazanan BIST 100 endeksi, günü 1.544,05 puandan tamamladı. Bankacılık hisselerinin ortalama getirisi yüzde 2,40 oldu. Dün 7,06-7,14 bandında dalgalı seyreden dolar/TL ise, bugün bankalararası piyasanın açılışında 7,0660 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, ABD'deki destek paketine ilişkin gelişmeler ve açıklanacak makroekonomik verilerin takip edileceğini belirterek, Fed Başkanı Powell'ın, New York Ekonomi Kulübü tarafından düzenlenecek etkinlikte yapacağı konuşmanın yatırımcıların odağında bulunduğunu kaydetti.

Bugünün veri gündeminde, yurt içinde işgücü istatistikleri ile Almanya ve ABD'de enflasyonun öne çıktığını dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.550 ve 1.570 seviyelerinin direnç, 1.505 puanın destek konumunda olduğunu söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, kasım ayı iş gücü istatistikleri

10.00 Türkiye, aralık ayı dış ticaret endeksleri

10.00 Almanya, ocak ayı TÜFE

16.30 ABD, ocak ayı TÜFE

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Anahtar Kelimeler:
Küresel Piyasalar
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