Küresel piyasalar faiz mesajıyla dalgalandı

ABD Hazine Bakanı Yellen’in ülkede faizlerin biraz yükselmesinin olumlu olacağına dair değerlendirmesinin ardından ABD vadeli endeksleri yeni haftaya düşüşle başladı.

Asya’da Borsalar Japon Nikkei hariç ekside. Düşüşte Hong Kong Hang Seng ve Çin CSI 300 endeksleri öne çıktı.

Wall Street endeksleri açıklanan güçlü ABD istihdam verisinin ardından Cuma gününü rekora yakın bir seviyeye yükselerek tamamlamıştı. Yükselişte teknoloji hisseleri etkili olurken, S&P 500 yüzde 0,9, Nasdaq 100 yüzde 1,8 tırmanmıştı. ABD 10 yıllık tahvil getirisi 7 baz puan düşerek yüzde 1,5534’e inerken, Bloomberg Dolar Endeksi yüzde 0,47 geriledi ve 1.118’den kapandı.

Cuma günü yüzde 1,11 yükselişle 1.891 dolara yükselen altının ons fiyatı yüzde 0,22 düşüşle 1.887 dolara geriledi. Cuma günü yükseliş kaydeden petrol fiyatları yeni haftaya gerileme ile başladı. Weibo’nun adımı ve Goldman raporu sonrası dün bir ara yüzde 3’e yakın düşen Bitcoin yüzde 0,35 artıda kapandıktan sonra bu sabah yükselişini sürdürüyor.

YELLEN'DAN YENİ FAİZ MESAJI

Londra’da düzenlenen G-7 maliye bakanları toplantısının dönüşünde pazar günü Bloomberg News’e konuşan Yellen, “Aslında biraz daha yüksek bir faiz ortamının oluşması hem toplum hem de Fed açısından bir artı olacaktır” dedi. Biden’ın paketlerinin harcamaları her yıl yaklaşık 400 milyar dolar artıracağını belirten Yellen, bu rakamın enflasyonu hedefin üzerine kalıcı olarak çıkarmaya yeterli olmayacağını savundu.

Yellen, kurtarma paketi nedeniyle fiyatlarda yaşanacak her türlü atağın etkisinin gelecek yıl ortadan kalkacağını öngördü. Aynı zamanda eski Fed başkanı da olan Yellen, “On yıldan beri çok düşük enflasyon ve çok düşük faiz oranlarıyla mücadele ediyoruz” dedi ve “Normal bir faiz oranı ortamına geri dönmelerini istiyoruz ve bu da işleri biraz kolaylaştıracaksa, kötü bir şey değil, iyi bir şey” diye ekledi.