banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Şehitlerin kemiklerini sızlatmayın!
Şehitlerin kemiklerini sızlatmayın!
Küçük esnafın anasını ağlattınız!
Küçük esnafın anasını ağlattınız!
Pandemi zemininde büyüyen ‘’gen akımı’’
Pandemi zemininde büyüyen ‘’gen akımı’’
Beklenen cevap
Beklenen cevap
banner376

Küresel piyasalar dalgalı seyrini sürdürüyor

Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararı ile açıklanacak veriler takip edilecek.

06 Mayıs 2021 Perşembe 10:29
Küresel piyasalar dalgalı seyrini sürdürüyor
banner337

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın önceki günkü açıklamaları ile dalgalı bir seyir izleyen piyasalar, dün de karışık bir görünüm sergiledi.

Dün ABD'de açıklanan verilere göre özel sektör istihdam artışı 742 bin ile 7 ayın zirvesine çıkarken, Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat dışı endeksi ise nisanda piyasa beklentilerinin aksine gerileyerek bir önceki aya göre 1 puan azalışla 62,7'ye indi.

TEKNOLOJİ HİSSELERİNDE DALGALI SEYİR

Bu gelişmeler ve teknoloji hisselerindeki satıcılı seyrin devam etmesiyle New York borsasında karışık bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi yüzde 0,29 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,09 artarken, Nasdaq endeksi yüzde 0,37 değer kaybetti.

EMTİA FİYATLARININ ARTMASI HAM MADDE ŞİRKETLERİNİN DEĞERİNİ YÜKSELTTİ

Avrupa borsalarında ise madencilik şirketlerinin hisseleri öncülüğünde yükselişler görüldü. Artan emtia fiyatlarının desteğiyle BHP ve Rio Tinto gibi ham madde sağlayıcı şirketlerin hisseleri yüzde 5'e yakın değer kazandı.

banner341
AVRUPA BORSALARI

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,68, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 2,12, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,4 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 2,03 yükseliş kaydetti.

Euro/dolar paritesi ise analistlerin destek olarak nitelendirdikleri 1,20'nin altını test etmesinin ardından bu seviyenin hemen üzerinde dengelendi.

ASYA BORSALARI

Bugün Asya'da uzun tatil arası sonrası işleme açılan borsalardan; Çin'de Şanghay bileşik endeksi sınırlı oranda düşüş kaydederken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,8 yükseldi.

Japonya Merkez Bankası (BoJ) tarafından yayımlanan toplantı tutanaklarında, ekonomi üzerindeki yeni tip koronavirüs salgınının neden olduğu baskı devam ettiği sürece faiz oranlarını istikrarlı bir şekilde düşük tutulmaya devam edileceği vurgulandı.

BoJ'un toplantı tutanaklarının ardından dolar/yen paritesi yüzde 0,15 artışla 109,3 seviyesinde işlem görüyor.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Küresel Piyasalar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bloomberg emtia endeksi son 10 yılın zirvesinde; Altın ve Gümüş ligin dibinde
Bloomberg emtia endeksi son 10 yılın zirvesinde; Altın ve Gümüş ligin dibinde
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Petrol fiyatları yükseldi
Petrol fiyatları yükseldi
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Döviz kurları
Döviz kurları
Piyasa ve dövizde günün yorumu
Piyasa ve dövizde günün yorumu
Brent petrolün varili 69,37 dolar
Brent petrolün varili 69,37 dolar
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Küresel piyasalar ABD Hazine Bakanı Yellen'ın açıklamaları ile karıştı
Küresel piyasalar ABD Hazine Bakanı Yellen'ın açıklamaları ile karıştı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim