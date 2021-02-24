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Küresel piyasalar dalgalı seyrine devam ediyor

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının ardından dalgalı seyrini sürdürürken, bugün Almanya'nın büyüme verisinin yanı sıra Powell'ın Senato'da devam edecek sunumu takip edilecek.

24 Şubat 2021 Çarşamba 09:15
Küresel piyasalar dalgalı seyrine devam ediyor
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ABD'de hafta başından bu yana özellikle teknoloji hisselerinde etkili olan satış baskısı dün hafiflese de devam etti. Teknoloji hisselerindeki düşüşler piyasaların geneli üzerinde olumsuzluğa neden olurken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizlerinin yükseliş serisini sonlandırması sanayi hisselerini destekledi.

Fed Başkanı Jerome Powell, dün akşam Para Politikası Raporu'na ilişkin Senato'nun Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler Komitesi'nde yaptığı sunumda, mevcut faiz oranları ve varlık alımlarıyla Fed'in ABD ekonomisine sağladığı desteği sürdüreceğinin sinyalini verdi. Ekonominin istihdam ve enflasyon hedeflerinden çok uzak olduğunu belirten Powell, önemli bir ilerlemenin sağlanmasının biraz zaman alabileceğini ifade etti.

Powell'ın açıklamaları piyasalardaki enflasyon endişelerini hafifletirken, ekonomik toparlanmanın düzensiz ve belirsiz olduğu vurgusu ise iyimserliği törpüledi.

Fed Başkanı Powell, bugün de ABD Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'nde sunum yapacak ve vekillerin sorularını yanıtlayacak.

Bu gelişmelerle dün Dow Jones endeksi yüzde 0,05 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,13 yükselirken, Nasdaq endeksi yüzde 0,50 değer kaybetti.

Avrupa borsalarında da dün karışık bir seyir izlendi. Teknoloji hisselerinin ortalama yüzde 1,8 değer kaybetmesi dikkati çekerken, İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın ülkenin karantinadan çıkış planını açıklamasının ardından ulaştırma başta olmak üzere hizmet sektörü hisselerinde alımlar devam etti.

Dün açıklanan verilere göre, İngiltere'de işsizlik oranı 2020'de yüzde 5,1 ile yaklaşık son 5 yılın en yükseğine çıkarken, Avrupa Birliği’nde (AB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin devam ettiği ocak ayında yıllık enflasyon yüzde 1,2'ye yükseldi.

Bu gelişmelerle Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,22 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,21 değer kazanırken, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,61 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,80 geriledi. Avro/dolar paritesi ise 1,2140 seviyesinde yatay seyretti.

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Bugün Asya borsalarında satışların etkili olduğu görülüyor. Hong Kong'da hisse senedi işlemlerinden alınan damga vergisinin yükseltilmesinin planlandığı haberleriyle artan satış baskısı, endekslerde sert geri çekilmelere neden oldu.

Kapanışa yakın Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,5, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 2, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,5 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,2 değer kaybetti.

Yurt içinde, dün satıcılı seyreden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 2,11 değer kaybederek günü 1.517,86 puandan tamamladı. Dün yüzde 1,2 artışla 7,1057'den kapanış yapan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 7,0810 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) zorunlu karşılık oranlarını Türk lirası yükümlülükler için artırdığını anımsatarak, bunun Türk lirasının maliyetini artıracağını kaydetti.

Bugün Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı sunumun yanı sıra ABD'de yeni konut satışları ve Almanya'da büyüme verisinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.550 puanın direnç, 1.500 ve 1.470 seviyelerinin destek konumunda olduğunu söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Almanya, 2020 yılı 4. çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla

18.00 ABD, ocak ayı yeni konut satışları

18.00 ABD, Fed Başkanı Powell'ın sunumu

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Anahtar Kelimeler:
Küresel Piyasalar
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